Ein 3:3 mit vier Strafstößen: Turbulenter Quali-Auftakt für die U 17

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft hat einen turbulenten Start in die zweite Runde der EM-Qualifikation hingelegt: Beim 3:3 gegen Kroatien zeigte der Schiedsrichter insgesamt viermal auf den Punkt.

Von unbekanntem Terrain kann nicht die Rede sein: Erst vor wenigen Wochen hatte die deutsche U 17 in Portugal den Algarve Cup bestritten, nun kehrte sie für die zweite Runde der EM-Qualifikation auf die iberische Halbinsel zurück. Nahe Braga geht es für das Team von Nationaltrainer Michael Prus gegen Kroatien, Irland und Gastgeber Portugal.

Vor dem Auftaktspiel gegen Kroatien warnte der 56-Jährige noch: "Uns erwartet eine sehr ausgeglichene und kampfstarke Gruppe, die uns alles abverlangen wird." Und er sollte Recht behalten.

Schon die ersten 45 Minuten hatten es in sich: Kurz nach Anpfiff ging Kroatien dank eines von Mislav Cutuk verwandelten Foulelfmeters in Führung, ehe Leipzigs Antreiber Cenny Neumann mit einem Doppelpack den Spieß umdrehte (12., 20.). Das letzte Wort im ersten Abschnitt war allerdings noch nicht gesprochen, da Roko Vojvodic in der 34. Minute auf 2:2 stellte.

Leverkusens Onyeka behält noch die Nerven

Nach dem Seitenwechsel ging es zwar nicht ganz so torreich und doch reichlich spektakulär zu. Mit seinem zweiten verwandelten Strafstoß ließ Cutuk das Pendel wieder in Richtung der Kroaten ausschlagen (56.), ehe Leverkusens Francis Onyeka per Elfmeter zum 3:3 ausglich (73.).

Es sollte in diesem verrückten Spiel sogar noch einen vierten Strafstoß geben, doch in der 90. Minute scheiterte Bayerns Mittelfeldspieler Adin Licina am kroatischen Keeper. "In der finalen Qualifikationsrunde gibt es keine leichte Spiele mehr, so dass wir jedem Gegner den nötigen Respekt entgegenbringen werden, um das große Etappenziel Europameisterschaft zu erreichen", hatte Prus angekündigt.

Erneut nachweisen können das die DFB-Junioren am Samstag, wenn es ab 12 Uhr gegen Irland geht. Zum Abschluss der zweiten Quali-Runde wartet dann am Dienstag (ebenfalls ab 12 Uhr) das Duell mit Gastgeber Portugal.

Die acht Gruppensieger in der Eliterunde sowie die sieben besten Zweitplatzierten qualifizieren sich neben Ausrichter Zypern für die Europameisterschaft auf der Mittelmeerinsel, die vom 20. Mai bis zum 5. Juni ausgespielt wird.