1:2 gegen Frankreich: Deutsche U-17 Juniorinnen verpassen EM

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft hat die Qualfikation für die EM in Schweden verpasst. Im entscheidenden Spiel unterlag Deutschland Frankreich mit 1:2.

Im abschließenden Spiel der EM-Qualifikation befand sich die deutsche U-17-Nationalmannschaft der Frauen unter gehörigem Druck. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Tschechien und dem 2:0 gegen die Slowakei ging es im direkten Duell gegen die Französinnen (ebenfalls 4 Punkte) um das EM-Ticket. Schließlich sind neben den Gastgeberinnen Schweden nur die sieben Gruppensieger für die EM-Endrunde (5. bis 18. Mai 2024) qualifiziert.

Zu Beginn zeigten sich beide Mannschaften vorsichtig, Damm sorgte in der 18. Minute nach einem Solo für die erste gefährliche Situation, im Strafraum kam sie unter Druck aber nicht entscheidend zum Abschluss (18.). Auch die Französinnen waren in der Folge nun aktiver, nach einem Fehlpass von Schlussfrau Krumme setzte Chabod ihren Versuch knapp über das Tor (32.).

Im Getümmel fällt das 1:0 für Frankreich

Kurz vor der Pause zappelte der Ball dann im deutschen Netz, wenngleich auch äußerst unglücklich: Das Team von Trainerin Sabine Loderer bekam eine Hereingabe der Französinnen nicht geklärt, im Getümmel bedankte sich Bacoul-Juillard und schob quasi mit dem Pausenpfiff zur 1:0-Führung ein.

Lange brauchte die deutsche Auswahl allerdings nach dem Seitenwechsel nicht, um die passende Antwort zu finden: Nur zwei Minuten nach ihrer Einwechslung versenkte Winter eine Ablage von Damm in den Maschen (57.).

In der 72. Minute schlug Frankreich dann erneut zu: Bei einem eiskalt ausgespielten Konter war Justine Rouquet zur Stelle und drehte das Momentum erneut auf die französische Seite. In der Schlussphase warf Deutschland noch einmal alles nach vorne, zum erneuten Ausgleich sollte es aber nicht reichen. So stand am Ende die Frustration den deutschen Spielerinnen ins Gesicht geschrieben: Durch die 1:2-Niederlage war das EM-Aus beschlossene Sache.