Trotz Doppelpack von Pejcinovic: Deutsche U 19 unterliegt Rumänien und verpasst EM

Die deutsche U-19-Nationalmannschaft war mit einer Niederlage in die EM-Qualifikation gestartet - und gegen Rumänien gab es den nächsten Rückschlag. Durch das 2:3 verpasst die Elf von Trainer Christian Wörns die EM in Nordirland.

Nachdem es zum Auftakt in die zweite Runde der EM-Qualifikation einen Fehlstart gegen Kroatien gab, war die Deutsche U 19 gegen Rumänien bereits gehörig unter Druck - nur der Gruppenerste löst das Ticket für das Turnier in Nordirland, welches in der zweiten Juli-Hälfte stattfindet.

Atom, Kömür, Grüger und Ulrich waren neu in der Startelf von Christian Wörns, dessen Auswahl aber keinen guten Start ins Spiel erwischte. Rumänien war die gefährlichere Mannschaft, erspielte sich in den ersten 20 Minuten einige Chancen. Meist fehlte es im Abschluss aber an Genauigkeit, auch Seimen konnte sich das ein oder andere Mal auszeichnen. Nach 28 Minuten war der Keeper vom VfB Stuttgart aber geschlagen, Dulcea traf satt aus 18 Metern ins linke Eck.

Rückstand zur Pause

Der Gegentreffer war ein Weckruf für die DFB-Elf, die nun mehr Druck machte und prompt ausglich. Bischof marschierte in den Strafraum und bediente Pejcinovic, der nur noch ins halbleere Tor vollenden musste (30.). Nun war die DFB-Elf klar dominant, verpasste es aber, nachzulegen - und dann schlug es wieder hinten ein: Stan zog an der Strafraumgrenze ab, sein Schuss wurde abgefälscht und fand den Weg ins linke Eck (43.).

Diesen Rückschlag nahm Deutschland mit in die Kabine, nach Wiederanpfiff tat sich die DFB-Auswahl erstmal schwer. Nach 56 Minuten brachte Wörns mit Maza den Torschützen aus dem Kroatien-Spiel in die Partie - und der Herthaner leitete direkt den Ausgleich ein: Maza setzte sich auf rechts durch und fand am ersten Pfosten Pejcinovic, der den Ball - leicht abgefälscht - ins linke Eck verlängerte (58.).

In der gesamten Schlussphase arbeitete Deutschland am Siegtreffer, doch Rumänien verteidigte leidenschaftlich - und fuhr in der Nachspielzeit den entscheidenden Angriff. Mazilu erzielte den dritten Führungstreffer für Rumänien, der dem Außenseiter letztlich zum Sieg reichte (90.+4). Für Deutschland bedeutete das 2:3 das Aus in der Qualifikation, die EM in Nordirland findet ohne die DFB-Auswahl statt. Dennoch muss die Wörns-Elf in der Eliterunde nochmal ran, am Dienstag trifft Deutschland um 14 Uhr auf die Türkei.