Versöhnlicher Abschluss: Deutsche U 19 bezwingt die Türkei

Durch die Niederlage am vergangenen Samstag gegen Rumänien hatte die deutsche U 19 die Qualifikation für die EM-Endrunde verpasst. Zum Abschluss gelang nun ein 2:0-Erfolg gegen die Türkei.

Deutsche Jubeltraube zum Abschluss der EM-Quali. Getty Images for DFB

Bereits im Vorfeld des abschließenden Spiels der zweiten Qualifikationsrunde war klar: Eine EM-Teilnahme der deutschen U 19 in Nordirland wird es nicht geben. Am Dienstagmittag zeigten die Junioren gegen die Türkei dennoch eine ansprechende Leistung und sorgten so für einen gelungenen Abschluss.

Marino vergibt erst und trifft dann

Von Beginn an suchte die Elf von Christian Wörns den Weg nach vorne: Offensivmann Marino verpasste die Führung erst nach einer Ecke (15.), etwas später setzte er sich bei einer Hereingabe im Sechzehner durch und schob rechts unten zur Führung ein (28.).

Anschließend blieb Deutschland spielbestimmend und kontrollierte den Gegner. Immer wieder zeigte die U 19 ansehnlichen Offensivfußball, hatte nach einer knappen Stunde jedoch Glück, nicht den Ausgleich zu kassieren: Keeper Goller war bei einem von Marino verursachten Elfmeter im richtigen Eck und parierte (62.).

Die Türken wurden in der Folge stärker und drückten auf den Ausgleich, doch die deutsche Defensive stand über weite Strecken sattelfest und ließ keinen Gegentreffer zu. Kurz vor Schluss erhöhte die Wörns-Elf dann sogar auf 2:0, als Pejcinovic nach einem schön ausgespielten Konter über Bischof und Ulrich platziert ins rechte Eck traf (88.). Es war der versöhnliche Schlusspunkt einer enttäuschenden EM-Qualifikation.