Derby gegen Braunschweig: Leitl will "mit Respekt zurück in die Spur"

Gegen den derzeitigen Tabellenletzten scheint für 96 die Gelegenheit günstig, nach der Auswärtsniederlage auf Schalke zurück zum Erfolg zu finden. Doch der Nachbar ist nicht zuletzt dank der großen Rivalität auch für den Trainer kein Gegner wie jeder andere.

"Wir müssen nach der Niederlage auf Schalke in die Spur zurückkommen", so Stefan Leitl. Die Chance im niedersächsischen Derby gegen das derzeitige Schlusslicht der Tabelle scheint groß für Hannover 96, aber: "Wir respektieren jeden und unterschätzen niemanden. Wir spielen zu Hause, gegen den Tabellenletzten. Natürlich wollen wir gewinnen."

42.000 Zuschauer, darunter gut 4000, die es eher mit den Gästen aus Braunschweig halten, werden dem Hochsicherheitsspiel am Sonntag beiwohnen. Die 96-Fans zeigten schon in der zurückliegenden Woche mit ihren Besuchen des Trainings, dass auch für sie nur drei Punkte zählen. Der Trainer: "Sie haben uns signalisiert, was es bedeutet, dieses Spiel zu spielen." Der Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans sei da. Gegen die mit dem Rücken zur Wand stehende Eintracht dürfe man sich nicht allein auf die mutmaßliche spielerische Überlegenheit verlassen. "Es geht nicht nur um taktische Elemente, sondern auch darum, den Kampf anzunehmen. Mit der richtigen Emotion kann es dann nur einen Sieger geben. Wir sind gut vorbereitet, haben Bock. Die Jungs freuen sich auf das Spiel."

Zum 80. in die 1. Liga?

"Für uns geht es auch darum, oben dran zu bleiben", fährt Leitl fort - und: Pünktlich zum Derby meldet sich entsprechend Martin Kind. Ein Erfolg werde nur gelingen, wenn Leistungsbereitschaft und Siegeswille vorhanden seien, so der Profi-Boss, der keinen Selbstläufer erwartet. Jedoch, bei aller "Vernunft und allem Realismus" nach den jüngsten, eher schwachen Spielzeiten: Eine Rückkehr in die 1. Liga, und das auch noch im Jahr seines 80. Geburtstages im nächsten April, wäre so recht nach dem Geschmack des erfolgsverwöhnten Unternehmers. "Ich persönlich würde gerne, das sage ich ganz offen, schon diese Saison aufsteigen", liebäugelt Kind in der "Hannoverschen Allgemeinen" mit dem Sprung zurück ins Oberhaus. "Die Mannschaft hätte das Potenzial, auf jeden Fall lange Zeit oben mitzuspielen. Und wenn wir dann aufsteigen können, werden wir es nicht ablehnen."

Nielsen wieder dabei

Zum Personal: Nach seiner Zwei-Spiele-Rotsperre kehrt der Norweger Havard Nielsen zurück ins Aufgebot. "Hinter Cedric Teuchert steht noch ein Fragezeichen, das werden wir erst nach dem Abschlusstraining wissen", so Leitl dagegen über seinen torgefährlichsten Stürmer, der wegen Problemen im Oberschenkel in dieser Woche kürzertreten musste. Max Besuschkow trug derweil bei einem Einsatz für die eigene U 23 eine Wadenverletzung davon und fällt erneut aus.