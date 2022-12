Der VfB-Plan mit Silas, Sosa, Klimowicz & Co.

Der VfB Stuttgart geht mit einer neuen sportlichen Führung ins Jahr 2023. Und auch mit Veränderungen im Kader?

Welche Wünsche er fürs Januar-Transferfenster hegt, wollte Bruno Labbadia bei seiner Vorstellung am Montag noch nicht verraten. Klar ist: Große finanzielle Mittel stehen dem VfB Stuttgart und seinem alten, neuen Trainer nicht zur Verfügung. Die Ausgangslage ist noch um einiges prekärer als in Labbadias erster Amtszeit, als der VfB seine Transferaktivitäten immer weiter einschränken musste.

Gleichzeitig gibt es im aktuellen Kader noch einige Fragezeichen. Zu fünf Personalien bezog der neue Sportdirektor Frank Wohlgemuth am Montag Stellung - teilweise aber nur sehr zurückhaltend.

Silas-Verlängerung hat weiter "hohe Priorität"

Silas (24): Der VfB will den 2024 auslaufenden Vertrag mit seinem Topscorer (drei Tore, drei Vorlagen), der am Montag wegen eines privaten Termins im Training fehlte, verlängern. Daran hatte bereits Sven Mislintat gearbeitet, Nachfolger Wohlgemuth knüpft daran an: "Das ist eine Angelegenheit mit hoher Priorität, die auch schon angeschoben wurde und an der wir weiter arbeiten."

Borna Sosa (24): Der Linksverteidiger mit Vertrag bis 2025 ist bei WM-Halbfinalist Kroatien gesetzt, im Viertelfinale gegen Brasilien (4:2 i. E.) rackerte er bis zu seiner Auswechslung in der 110. Minute. Schon im Sommer stand ein Wechsel im Raum, nun dürfte es kaum weniger Interessenten geben. Wohlgemuth betonte am Montag lediglich, dass es im Abstiegskampf unbedingt auch "Stützen und erfahrene Spieler" brauche. "Darüber werden wir in den nächsten Tagen nachdenken müssen."

Wataru Endo (29): Ähnlich ist die Lage beim VfB-Kapitän, der laut Wohlgemuth mit "tollen Eindrücken von der WM zurückgekommen ist und mit diesen Eindrücken den jungen Spielern helfen kann". Im kicker-Interview kurz vor dem Turnier in Katar hatte Endo gesagt: "Das Ziel England habe ich noch immer im Kopf. Vor allem möchte ich einmal in der Champions League spielen, das sage ich ganz offen." Auch sein Vertrag läuft noch bis 2024.

Lösung für Klimowicz und Beyaz "in den nächsten zwei Wochen"

Mateo Klimowicz (22): Der Argentinier findet auch bei Leihklub Arminia Bielefeld in dieser Saison nicht in die Spur. Der VfB erwägt, ihn vorzeitig vom Zweitligisten zurückzuholen. Gut möglich, dass danach schon die nächste Leihe angestrebt wird.

Ömer Beyaz (19): Beim türkischen U-Nationalspieler, der seit dem Sommer an Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg verliehen ist, ist die Situation genauso unbefriedigend wie bei Klimowicz. "Wir sind mit Bielefeld und Magdeburg im Austausch", bestätigte Wohlgemuth. "Wir können mit den Einsatzzeiten beider Spieler natürlich nicht zufrieden sein. Wir haben Interesse daran und auch eine Fürsorgepflicht, die Spieler zum Spielen zu bringen. Deswegen ist es schon so, dass wir mit beiden Vereinen darüber reden, sie zurückzuholen - oder auch weiterzuverleihen. Ich denke, wir werden in den nächsten zwei Wochen eine Lösung finden." Am Montag trainierte Beyaz vorerst wieder in Stuttgart mit.

Offen ist weiterhin, wie der VfB mit Sturmtalent Jovan Milosevic (17, Novi Sad) plant, dessen Verpflichtung Mislintat bereits weit vorangetrieben hatte, der nun aber erst einmal in der Luft hängt. Sein Name kam auf der Stuttgarter PK am Montag nicht zur Sprache.