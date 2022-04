Der überzeugte Herr Pavlenka: "Wir schaffen das"

Die Frage ist simpel, die Antwort von Jiri Pavlenka auch. Steigt der SV Werder Bremen auf? "Ja." Der Torwart strebt mit seinem Klub die Rückkehr in die Bundesliga an - und in diesem Fall stellt er auch einen Verbleib in Aussicht.

Werder-Keeper Jiri Pavlenka kann sich einen Verbleib in Bremen vorstellen - in der Bundesliga. IMAGO/Sven Simon

Jiri Pavlenka versucht schon, sich hier und da etwas diplomatischer auszudrücken. "Ich hoffe, dass wir es schaffen", sagt er zunächst etwa über einen Aufstieg des SV Werder. Oder dass man von "Spiel zu Spiel" gucken müsste, wobei die Partie am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen Holstein Kiel nun erst einmal "das Wichtigste" sei. Doch wirklich gut kann der Bremer Torwart es nicht verbergen, dass er eigentlich vollkommen überzeugt ist von der direkten Bundesliga-Rückkehr seiner Mannschaft.

"Ich weiß, dass wir es schaffen", betont der Tscheche am Mittwoch dann eben auch - und steigert sich immer mal wieder in seinen Aussagen. Insgeheim malt sich der 30-Jährige auch bereits aus, mit zwei Siegen im Heimspiel gegen Kiel und am nächsten Wochenende in Aue, den Aufstieg dann womöglich schon unter Dach und Fach zu bringen - dass es dann "schon klar" sein könnte.

Pavlenka: "Wir können uns stoppen"

Zwar weist Pavlenka schon auch auf die Gefahren der Kieler als kommendem Gegner hin, weil der Klassenverbleib als gesichert gilt, sie "nicht unter Druck" stehen, befreit aufspielen können - und Werder im eigenen Stadion gehörig ärgern könnten: "Das ist die größte Motivation." Andererseits jedoch entgegnet der Keeper auf die Frage, wer Werder auf dem Weg in die Bundesliga überhaupt noch aufhalten könnte: "Wir können uns stoppen."

Vertragsangelegenheiten? Der Aufstieg geht vor

Pavlenka sei sich sicher, "dass wir die beste Mannschaft in der 2. Liga haben. Es wird nur um uns gehen." Und meint damit: Dass Werder alles in der eigenen Hand hat, sich dafür aber "wirklich fokussieren" müsse. Das, versichert er wiederum, werde garantiert der Fall sein. "Wir schaffen das", betont er noch mal. Der Aufstieg - das ist die einzige Angelegenheit, die ihn derzeit interessiert - trotz seines auslaufenden Vertrags am Saisonende.

Nationalelf: "Wenn ich eine Chance haben will, …"

Auch seinen Berater habe er bereits wissen lassen, dass er sich dieser Tage nur auf jenes eine Ziel konzentrieren will - was natürlich auch damit zusammenhängt, dass für Pavlenka eine Werder-Zukunft nur eine Liga höher in Frage kommt. "Ich mag diese Stadt, diesen Verein. Und wenn alles gut läuft, kann ich mir das vorstellen", betont er - auch hinsichtlich seiner Perspektiven in der tschechischen Nationalmannschaft: "Die Bundesliga ist eine der Top-5-Ligen. Wenn ich eine Chance haben will, die Nummer eins zu sein, muss ich dort spielen."