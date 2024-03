Der starke Roma-Lauf unter de Rossi: "Ich versuche einfach ehrlich zu sein"

Die Roma hat sich nach der Trennung von "The Special One" José Mourinho stabilisiert. Unter dem neuen Mann, Klubikone Daniele de Rossi, reihen die Giallorossi Erfolgserlebnis an Erfolgserlebnis.

Mitte Januar hatten die Bosse der AS Roma auf eine Ergebniskrise reagiert und José Mourinho vor die Tore der "Ewigen Stadt" gesetzt. Und während sich "The Special One" seither etwas über diesen Schritt auslässt, kann bei den Giallorossi konstatiert werden: Der Schritt hat sich bis dato vollends ausgezahlt.

Denn mit Nachfolger Daniele de Rossi, der als gebürtiger Römer im Grunde seine gesamte Karriere beim Hauptstadtklub verbracht hat, sind die Erfolgserlebnisse wieder eingekehrt. In sieben Serie-A-Spielen sind nicht weniger als sechs Siege gelungen. Aktuelles Beispiel: das klare 4:1 bei Außenseiter Monza an diesem Samstag.

Lediglich gegen Spitzenreiter Inter Mailand (2:4) hat es nicht ganz gereicht trotz eines aufgeholten 1:0 und verspielter 2:1-Führung. Das dürfte aber zu verkraften sein, schließlich sind die Nerazzurri das Maße aller Dinge und stellen in Europas Top-5-Ligen den besten Angriff und die beste Abwehr (erst zwölf Gegentreffer).

Erst Mensch, dann Profi

Und so wird der als Spieler von den Romanisti schon endlos geliebte de Rossi auch als Trainer herzlich gefeiert. Der früher als unermüdlicher Mittelfeld-Abräumer bekannte Profi und Weltmeister von 2006 zeigt sich derweil gern bescheiden - und verteilte am Mikrofon von DAZN nach dem neuesten Sieg auch ein Lob an seinen Vorgänger Mourinho.

"Das ist vor meiner Ankunft schon eine eingespielte Einheit gewesen. Ich habe da nichts dran geändert. Denn wenn es intern nicht stimmt, dann kannst du nicht in zwei europäischen Wettbewerben (Serie A und Europa League; Anm. d. Red.) mithalten", so de Rossi.

Es muss aber ein Erfolgsgeheimnis geben, warum sich die Giallorossi neben defensiver Stabilität plötzlich wieder offensivfreudig und sehr torhungrig zeigen - Qualitäten, die zuletzt abhanden gekommen sind. Oder? "Ich versuche einfach ehrlich zu sein", plauderte der Roma-Coach etwas aus dem Nähkästchen: "Ich behandle die Spieler zunächst als Mensch, dann als Profi. Und natürlich habe ich einen gewissen Vorteil, einige von ihnen noch als Mitspieler zu kennen." Ansonsten habe er "an Fitness, Taktik und seinen Ideen vom Fußball" mit seinen Schützlingen intensiv gearbeitet.

Dybala spielt "auf einem anderen Level"

Dreierpack beim 3:2 gegen Torino, Freistoßtor und feine Aktionen beim 4:1 in Monza: Roma-Star Paulo Dybala trumpft groß auf. IMAGO/ABACAPRESS

De Rossi verfolgt dabei insgesamt einen offensiven Ansatz, "weil ich weiß, dass wir Spieler haben, die zu jedem Zeitpunkt treffen können". Damit dürfte der AS-Coach Aushängeschilder wie Kapitän Lorenzo Pellegrini (selbst gebürtiger Römer), Romelu Lukaku und Paulo Dybala gemeint haben.

Gerade Letzterer trumpft ganz besonders auf und zeigt sich seit geraumer Zeit - was oft genug in seiner Laufbahn nicht der Fall gewesen ist - extrem fit. Der argentinische Weltmeister von 2022 hat allein in den vergangenen zwei Spielen viermal getroffen, besticht mit feinsten Aktionen, Pässen und wie in Monza mit einer großartigen Vorlage für ein Lukaku-Tor. "Wir sind mit seiner täglichen Einstellung sehr zufrieden", sagt de Rossi, "er arbeitet gerne hart - und wenn er nicht trainiert, kommt er dennoch, um seine Teamkollegen anzufeuern. Und natürlich ist er nicht nur ein normaler Profi, der seine Fitness wieder entdeckt, sondern er bringt auch diese gewisse Extraportion an Talent mit aufs Feld. Wir können nicht leugnen, dass er auf einem anderen Level spielt."