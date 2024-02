Doppelpack! Thuram vollendet zwei tolle Kombinationen

Spitzenreiter Inter Mailand hat am Samstag einmal mehr seine Klasse gezeigt. Bei der AS Rom lagen die Nerazzurri zur Pause zurück, drehten aber dank zweier Tore von Thuram die Partie.

Seit Daniele De Rossi bei der Roma im Amt ist, läuft es richtig gut. Das 4:0 gegen Cagliari war bereits der dritte Ligasieg in Folge für den neuen Coach.

Aber auch Inter ist natürlich sehr gut in Form. Der Spitzenreiter feierte zuletzte einen 1:0-Heimerfolg im Spitzenspiel gegen Juve und hat damit die letzten vier Ligaspiele gewonnen, dazu gab es mit der Supercopa zwischendrin einen Titel. Überhaupt gab es für die Nerazzurri erst eine Niederlage in dieser Saison in 22 Partien (18 Siege, drei Remis).

Rom dreht das Spiel gegen Inter

Die Partie hatte kaum begonnen, da verbuchten die Hausherren schon die erste Chance, doch Sommer holte El Shaarawys Schlenzer aus dem rechten oberen Eck (1.). Anschließend flachte die Begegnung ab, beide Teams belauerten sich. Und dann war Inter im Stile einer Spitzenmannschaft nach einem Standard zur Stelle: Lukaku klärte links in den Strafraum, wo Acerbi schnell schaltete und überlegt ins rechte Eck einköpfte (17.). Der Treffer blieb auch nach VAR-Einsatz bestehen, Thuram stand zwar im Abseits, hatte Keeper Rui Patricio aber nicht wirklich behindert.

Die Roma brauchte anschließend ein paar Minuten, kam dann aber ebenfalls nach einem Standard zurück: Bei Pellegrinis Freistoß verlor die Inter-Hintermannschaft Mancini aus den Augen, der zum Ausgleich einköpfte (28.). Somit sah es nach einem Remis zur Pause aus, doch dann konterten die Gastgeber noch einmal blitzsauber. Pellegrini trieb den Ball und spielte dann links raus zu El Shaarawy. Dessen Abschluss rutschte über den Spann und ging vom rechten Innenpfosten ins Tor (44.).

Thuram trifft doppelt

Die Führung für die Römer hatte allerdings nicht lange Bestand. Direkt nach der Pause kombinierte sich Inter nämlich blitzsauber zum Ausgleich: Barella fand rechts Darmian, dessen scharfe Flanke bugsierte Thuram aus kurzer Distanz ins Tor (49.). Der Spitzenreiter war nun obenauf und spielte richtig feinen Fußball. Über Dimarco und Mkhitaryan landete der Ball wieder im Fünfer bei Thuram, der den Doppelpack schnürte und die Partie drehte (56.). Die Roma war nun klar unterlegen und konnte froh sein, dass nicht das 2:4 fiel, Pavard traf nur den Pfosten (58.).

Rom tat sich nach der Pause gegen die starke Defensive Inters richtig schwer. Eine richtig gute Chance zum Ausgleich bot sich den Hausherren allerdings: Lukaku war nach einem langen Ball frei durch, aber Sommer klaute dem Stürmer den Ball vom Fuß (70.). Ansonsten verteidigten die Gäste alles sauber weg, ließen nichts mehr anbrennen und machten kurz vor dem Ende durch Bastoni den Deckel drauf (90.+3). Somit fuhr Inter bereits den 19. Saisonsieg ein.

Die Roma ist am Donnerstag (18.45 Uhr) in der Europa League gefordert, in den K.-o.-Runden-Play-offs steht das Hinspiel bei Feyenoord Rotterdam an. Für die Nerazzurri geht es dagegen erst am kommenden Freitag (21 Uhr) mit einem Heimspiel gegen US Salernitana weiter.