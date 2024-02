Mourinho nach Roma-Aus über US-Eigner: "Wenig Ahnung von Fußball"

José Mourinho hat sich erstmals seit seinem Aus bei der Roma öffentlich zu Wort gemeldet. Der Portugiese ließ dabei kein gutes Haar an den Eigentürmern der Giallorossi.

Wenige Stunden dauerte es nur, ehe die Roma am 16. Januar einen Nachfolger für den geschassten José Mourinho präsentierte. Mit Daniele De Rossi vertrauen die Giallorossi seitdem auf eine absolute Spieler-Legende. Und drei seiner ersten vier Partien gewann der 40-Jährige direkt. Womit sich die Eigner in ihrer Entscheidung bis dato bestätigt fühlen dürften.

Mourinho hat wie gewohnt seine ganz eigene Meinung zum Rauswurf. "Ich habe alles gegeben", erklärte der 61-Jährige im von Rio Ferdinand ins Leben gerufenen Podcast FIVE am Donnerstag: "Diese Entlassung war tatsächlich die, die mir am meisten weh getan hat." In den 30 Monate als Roma-Coach stand er in 138 Pflichtspielen an der Seitenlinie, wovon der Hauptstadtklub 68 gewann, 30 unentschieden endeten und 40 verloren gingen.

"Es ist die Entscheidung der Eigentümer. Das muss man respektieren, darüber darf man nicht einmal diskutieren", gab er sich da noch recht diplomatisch. Dass die Fans nach der Trennung auf vielen Plakaten emotional reagierten ("Mou ist einer von uns"), ließ Mourinho nicht kalt. "Ich denke, dass die Fans immer das Herz eines Fußballvereins sind ...", so sein vielsagender Kommentar.

"Ich wachse, trotz der unerwarteten und ungerechten Entlassung"

Besonders schmerzt ihn, dass er in der restlichen Saison wohl keine Europapokal-Luft mehr schnuppern kann. "Ich werde nicht mehr dabei sein, aber nicht, weil ich ausgeschieden bin, sondern weil ich ausgetauscht wurde von jemandem, der wenig Ahnung von Fußball hat", ging Mourinho bei Calciomercato.com deutlich schärfer ins Gericht mit den Roma-Eignern Dan und Ryan Friedkin.

"So ist das Leben, voller Höhen und Tiefen, und ich wachse, trotz der unerwarteten und ungerechten Entlassung", schob Mourinho nach und kündigte an: "Aber ich werde mit noch mehr Enthusiasmus und Zuversicht auf die europäische Bühne zurückkehren."

Große Jobs werden im Sommer in jedem Fall frei - einer davon zum Beispiel in Barcelona.