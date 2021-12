Der nächste Rückschlag: Moukokos Fußballjahr wohl zu Ende

Youssoufa Moukoko kommt bei Borussia Dortmund in dieser Saison nicht in Tritt. Der 17-jährige Stürmer hat sich wohl erneut eine Muskelverletzung zugezogen - die Hinrunde wäre damit gelaufen.

Youssoufa Moukoko am vergangenen Samstag im Duell mit Lauterns Alexander Winkler. imago images/Kirchner-Media

Der Nachwuchsstürmer des BVB muss nach seinen Premieren in der Vorsaison weiter auf den nächsten Schritt warten und fällt wohl bis Jahresende aus. Wie die Ruhrnachrichten berichten, hat sich der Stürmer erneut eine Muskelverletzung zugezogen und soll in der Hinrunde kein Thema mehr sein.

Die bisherige Saison verlief ohnehin alles andere als zufriedenstellend, gerade mal sechs Einsätze in der Liga sind verzeichnet, davon nur eine misslungene Startelf-Nominierung beim 0:1 in Mönchengladbach (kicker-Note 5). Hinzu kommen je ein Kurzeinsatz im Pokal und der Champions League - und am vergangenen Wochenende ein Drittliga-Spiel.

Kurze Rückkehr bei der Nullnummer gegen FCK

Beim 0:0 der Dortmunder U 23 gegen den 1. FC Kaiserslautern wurde Moukoko nach rund einer Stunde ausgewechselt, nun folgt wohl die nächste Zwangspause. Bereits am Dienstag hatte der Teenager im Training der Profis gefehlt.

Erst verspätetet eingestiegen, dann verletzungsbedingte Rückschläge

Der Angreifer war bereits verspätet in die Sommervorbereitung eingestiegen und bekam nur an den ersten sechs Bundesliga-Spieltagen die Möglichkeit, sich über Kurzeinsätze zu zeigen. Im Oktober fiel er dann bereits wegen einer Muskelverletzung drei Wochen aus. Kaum hatte er diese auskuriert, bremste ihn eine Augenentzündung aus.