Der Knöchel: Atik legt Pause ein

Magdeburgs Top-Stürmer Baris Atik fehlt dem Aufsteiger am Sonntag im Spiel beim FC St. Pauli.

Baris Atik war in der vergangenen Saison der Erfolgsgarant für den 1. FC Magdeburg. Mit 40 Scorerpunkten - 19 Tore und 21 Assists - hatte der heute 27-Jährige sehr großen Anteil am Aufstieg des FCM.

Seit der Saisonvorbereitung plagt sich Atik aber mit Sprunggelenksproblemen. Zwar biss der Angreifer immer wieder auf die Zähne, absolvierte häufig nach Trainingspausen nur das Abschlusstraining und kam auch in allen vier Pflichtspielen dieser Saison zum Einsatz (ein Tor), war aber nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Nun wünscht sich Atik selbst eine Pause.

Der in Frankenthal geborene Stürmer laboriert an einer Außenbandzerrung, die er nun auskurieren möchte. Am Sonntag am Millerntor (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss Magdeburgs Coach Christian Titz in der Offensive also umstellen. Der 25-jährige Japaner Tatsuya Ito könnte Atik ersetzen. Ito wurde bis dato in der 2. Liga zwei ein- und einmal ausgewechselt.

Cacutaluas Chancen wachsen

Jamie Lawrence fehlt aufgrund seiner Gelb-Roten Karte gegen Kiel (1:2). Damit wächst für Neuzugang Malcolm Cacutalua die Chance auf einen Startelf-Einsatz. Der 27-Jährige, im Sommer vom FC Erzgebirge Aue gekommen, verfügt immerhin über die Erfahrung von 117 Zweitliga- Einsätzen, verpasste aber wegen eines doppelten Bänderrisses Teile der Saisonvorbereitung. So kam die 1,88-Meter-Kante beim missglückten Saisonstart gegen Düsseldorf (1:2) nur zu einem siebenminütigen Kurzeinsatz, durfte zuletzt gegen Kiel immerhin eine knappe halbe Stunde ran.