Der Fuß macht Probleme: Vagnoman fehlt dem VfB vorerst

Der VfB Stuttgart muss in den kommenden Wochen auf Defensivmann Josha Vagnoman (23) verzichten, das gab der Bundesligist am Montagabend bekannt. Ein Einsatz in dieser Saison ist aber durchaus noch möglich.

Beim 1:0 am Samstagabend in Dortmund stand Josha Vagnoman in der Startformation der Stuttgarter. Allerdings konnte der 23-Jährige nur die erste Halbzeit spielen. Dann wurde er mit Schmerzen am Fuß ausgewechselt und von Leonidas Stergiou ersetzt.

Nach der Partie wurden Untersuchungen gemacht und am Montagabend gaben die Schwaben eine Diagnose bekannt. "Ursache für die Beschwerden ist eine Ermüdungsreaktion im Mittelfuß, dies ergab eine entsprechende Untersuchung in Stuttgart", gab der Bundesliga-Dritte auf seiner Website bekannt.

Weiter heißt es: "Josha Vagnoman kann deshalb in den kommenden Wochen nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Bei entsprechendem Heilungsverlauf könnte der 23-Jährige noch in dieser Saison wieder einsatzbereit sein."

Der Außenbahnspieler wird also in den kommenden Wochen nicht helfen können, den erwünschten Champions-League-Rang zu sichern. Stuttgart befindet sich aktuell auf Platz drei und ist punktgleich mit den Bayern. Der Vorsprung auf Platz fünf beträgt sechs Spieltage vor dem Saisonende schon sieben Punkte.

Vagnoman kam in dieser Saison 18-mal in der Bundesliga zum Einsatz, dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists. Der ehemalige Hamburger wird seinem Team nun erstmal fehlen. Für den VfB geht es am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt weiter. Anschließend stehen noch Spiele in Bremen, in Leverkusen, gegen den FC Bayern München, in Augsburg sowie gegen Mönchengladbach auf dem Programm.