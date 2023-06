Der FC Augsburg und die U-21-Welle

Beim FC Augsburg übernimmt die nächste Generation: Nach der Verabschiedung von Rafal Gikiewicz, André Hahn, Daniel Caligiuri und Tobias Strobl hat der Kader aktuell mit Kapitän Jeff Gouweleeuw (31) und Torwart Tomas Koubek (30) nur zwei Ü-30-Spieler, unklar ist zudem die Zukunft von Julian Baumgartlinger (35).

Stark verjüngt präsentierte sich die Mannschaft von Enrico Maaßen bereits in der Rückrunde, dieser Trend wird 2023/24 anhalten. Dabei geht es im Kader international zu. Die vier deutschen U-21-Europameister von 2021, Niklas Dorsch, Arne Maier, Torwart-Neuzugang Finn Dahmen sowie Nationalspieler Mergim Berisha bürgen für Qualität im besten Alter.

Wolfsburg an Berisha interessiert? - Iagos Zukunft unklar

Abzuwarten bleibt freilich, ob Berisha nicht andernorts auf der Karriereleiter klettern möchte und im Sommer wechselt. Der VfL Wolfsburg beschäftigte sich vor geraumer Zeit mit dem 25-Jährigen; zuletzt, so heißt es, sei das Interesse jedoch abgekühlt. Der kontinentale Triumph dieser Quartetts liegt zwei Jahre zurück, beim nun anstehenden Turnier dürfen sich erneut vier Augsburger Hoffnung auf das internationale Rampenlicht machen.

Verteidiger Maximilian Bauer (23) steht im vorläufigen deutschen Aufgebot, Sechser Arne Engels (19) in dem Belgiens. Dazu kommen die Kroaten Dion Beljo (21) und David Colina (22). Engels und Stürmer Beljo sind beim FCA längst Stützen, Bauer hat seine Bundesligatauglichkeit immer wieder nachgewiesen. Einzig der im Winter verpflichtete Außenspieler Colina hinkt etwas hinterher, galt aber bereits damals als Vorgriff auf den Sommer und soll in der neuen Saison eine wichtigere Rolle übernehmen. Er muss(te) körperlich für die Bundesliga aufholen, fußballerisch ist seine Klasse unbestritten. Seine Stunde könnte schlagen, wenn Iago den Verein verlässt. Der Brasilianer wollte bereits im Winter wechseln, könnte mit diesem Wunsch erneut auf den FCA zukommen.

Koubek zurück in Tschechiens Nationalteam

Das Quartett wird je nach Turnierverlauf später in die Vorbereitung im Juli einsteigen. Das trifft auch auf drei weitere Akteure zu, die Augsburgs Internationale auf sieben erweitern. Nicht für ihre Junioren- sondern ihre A-Nationalteams sind in der anstehenden EM-Qualifikation unterwegs: Ruben Vargas für die Schweiz, Ermedin Demirovic für Bosnien-Herzegowina. Überraschend kommt die Einladung Tschechiens an Tomas Koubek, der im Saisonendspurt das Tor des FC Augsburg zuverlässig hütete und dafür mit einer Rückkehr in den Kreis der tschechischen Nationalmannschaft belohnt wird.