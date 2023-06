"Als Nummer 1 etablieren": Dahmen wird Torhüter in Augsburg

Wer sein künftiger Arbeitgeber wird, hatte Finn Dahmen (25) längst entschieden, die Bekanntgabe wollte er seinem neuen Klub überlassen. Dies ist nun geschehen - durch den FC Augsburg.

In seinem letzten Spiel für den 1. FSV Mainz 05 war Finn Dahmen nochmal ein starker Rückhalt. Der Ersatzkeeper, der erneut für den überraschend doch nicht fit gewordenen Robin Zentner zwischen den Pfosten stand, parierte in einem denkwürdigen Spiel beim BVB (2:2) einen von Sebastien Haller getretenen Foulelfmeter - und war damit maßgeblich am Dortmunder Scheitern in Sachen Meisterschaft beteiligt.

Trainer Bo Svensson sagte danach, er sei sehr froh über Dahmen und dass er nochmal so eine Leistung rausgehauen habe: "Wir werden ihn vermissen. Dieses Spiel wird bei uns sehr stark in Erinnerung bleiben." Dass Dahmen den FSV verlassen wird, hatte da bereits festgestanden. Und auch Augsburg hatte schon als Favorit gegolten.

"Wir beobachten Finn Dahmen und seine Entwicklung schon länger interessiert. Als sich die Gelegenheit geboten hat, ihn für den FCA zu begeistern, haben wir zugeschlagen", wird Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA, zitiert: "Finn Dahmen ist ein junger und ehrgeiziger Spieler, der zu unserer Vision passt. Er ist zielstrebig und hungrig, bringt aber auch schon einiges an Erfahrung mit. Wir sind von seinen Fähigkeiten überzeugt und freuen uns, ihn dafür gewinnen zu können, seinen Weg bei und mit uns fortzusetzen."

Im letzten Sommer scheiterte der Wechsel noch

Der FCA hatte am U-21-Europameister von 2021 bereits im vergangenen Sommer starkes Interesse gezeigt, ein Wechsel scheiterte damals an den Ablösevorstellungen von Mainz 05. Jetzt läuft der Vertrag von Dahmen aus - und der Weg ist frei zum FC Augsburg, der Rafal Gikiewicz, der kein neues Vertragsangebot erhielt, verabschiedete.

Deshalb fühlt sich der Wechsel absolut richtig an. Finn Dahmen

"Nach einer langen und schönen Zeit in Mainz möchte ich für mich den nächsten Schritt gehen", gibt Dahmen offen zu: "Ich möchte weiter Spielpraxis sammeln und mich in einem Bundesligaverein als Nummer 1 im Tor etablieren. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Augsburg und die Perspektiven des Klubs, die sie mir aufgezeigt haben, waren sehr überzeugend. Deshalb fühlt sich der Wechsel absolut richtig an und ich freue mich auf die neue Herausforderung in einem neuen Umfeld."

Der gebürtige Wiesbadener unterschreibt in Augsburg einen Vertrag über drei Jahre bis zum 30. Juni 2026, der eine Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr beinhaltet.