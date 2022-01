Denkt Bayern bei Tolisso um? - Wanner wird zur Chefsache

Für Corentin Tolisso (27) könnte sich beim FC Bayern nun doch eine neue Perspektive auftun. Bei Talent Paul Wanner (16) steht in den kommenden Wochen eine Entscheidung an.

Noch im Dezember stand nicht zur Debatte, dass Tolisso seinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag verlängern könnte. Jetzt könnte der FC Bayern, der einst 41,5 Millionen für den Franzosen hinlegte, Tolisso doch eine neue Perspektive bieten. Am Samstag betrieb der 27-Jährige mit einem starken Auftritt (kicker-Note 2) beim 4:0 in Köln jedenfalls ordentlich Eigenwerbung, agierte präsent im Zentrum, gut im Kopfballspiel - und erzielte sein erstes Saisontor.

Die Entscheider an der Säbener Straße nehmen die Qualitäten des einstigen Rekordeinkaufs durchaus zur Kenntnis. Ein Umdenken im Fall Tolisso ist also durchaus möglich, wenn der Mittelfeldspieler seine Leistungen in den kommenden Wochen und Monaten konstant bestätigt. Die Gelegenheit für Spielzeit ist jedenfalls gegeben, da Leon Goretzka noch mindestens drei Wochen ausfallen wird.

Vertrag läuft aus: Personalie Wanner jetzt Chefsache

Durch die personelle Lage hat auch der 16-jährige Wanner in den vergangenen beiden Partien Spielzeit erhalten und ist zum zweitjüngsten Spieler der Bundesliga-Historie aufgestiegen. Allerdings ist die Zukunft des Teenagers nicht geklärt. Am Saisonende läuft der Vertrag des Talents aus, nach kicker-Informationen haben die Bayern die Personalie nun zur Chefsache erklärt: Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic sowie der Technische Direktor Marco Neppe kämpfen nun intensiv um den Verbleib Wanners.

Eine Entscheidung soll in den kommenden zwei bis drei Wochen fallen, Knackpunkt ist der klare sportliche Plan, den der FCB seinem Talent aufzeigen müsste. Regelmäßige Einsätze kann Trainer Julian Nagelsmann dem Teenager derzeit nicht versprechen, auch eine Leihe zu einem anderen Klub ist daher nicht ausgeschlossen.