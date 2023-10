Den Störfaktoren zum Trotz: Saarbrücken will sich "oben festsetzen"

Hackerangriff auf den Online-Shop, zurückgezogene Mitgliedsanfragen und die verschobene Duisburg-Partie: Viele Störgeräusche hatte der 1. FC Saarbrücken zuletzt zu bewältigen, richtet den Blick nun aber wieder auf den Platz - und nach vorne.

Der Herbstanfang war ein stürmischer beim 1. FC Saarbrücken. Zunächst das Remis im Derby gegen Waldhof Mannheim (1:1) und der Kantersieg in Bielefeld (6:2) - all das gekrönt von der Auslosung der 2. Pokalrunde und dem "Traumlos" (Trainer Rüdiger Ziehl) FC Bayern München, das 500 neue Mitgliedsanträge nach sich zog.

Anfang Oktober kamen die Saarländer dann aber nicht über ein weiteres Remis gegen Aufsteiger Lübeck (1:1) hinaus, verloren die darauf folgende Partie gegen Aue (0:2) und mussten am vergangenen Wochenende aufgrund der Spielverlegung des Heimspiels gegen den MSV Duisburg tatenlos zusehen, wie sie in der Tabelle auf den 12. Platz abrutschten.

Hinzu kommt, dass mittlerweile die Hälfte der erfreulich vielen Mitgliedschaftsanfragen wieder zurückgezogen wurden, weil die Antragsteller bemerkten, dass eine solche beim Ticketverkauf für das begehrte Pokalspiel gegen die Münchner (1. November, 20.45 Uhr) nur dann einen Vorteil verschafft, wenn sie bis zum 30. September abgeschlossen wurde. Immerhin: Die Hackerangriffe auf den Onlineshop hat man mit neuen Sicherheitsvorkehrungen überwunden, der Vorverkauf läuft wieder.

Luginger erwartet 90 Minuten guten Fußball

Nun wollen die Verantwortlichen den Blick wieder auf das Sportliche richten. Am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für den FCS zu Tabellennachbar Rot-Weiss Essen, wo Sportdirektor Jürgen Luginger eine Leistungssteigerung nach dem durchwachsenen Saisonstart fordert. "Wir haben fünfmal remis gespielt. Das ist zu viel. So Heimspiele wie gegen Lübeck oder Mannheim hätten wir einfach gewinnen müssen. Wir haben aber leider immer wieder Phasen im Spiel, in denen wir nicht so agieren, wie wir es uns vornehmen. Wir warten in dieser Saison noch auf ein richtig gutes Spiel über 90 Minuten", erklärte der 55-Jährige im Gespräch mit "RevierSport".

"Nach Platz fünf, sieben und vier müssen wir den Anspruch haben, uns weiter zu verbessern. Wir wollen uns oben festsetzen und dann schauen, was am Ende der Saison geht. Aber dafür müssen wir jetzt auch unsere Leistungen kontinuierlich bestätigen und Siege einfahren", gab Luginger die nicht gerade einfachen Aufgaben für die kommenden Wochen vor, hat man schließlich bereits einen Sechs-Punkte-Rückstand auf Relegationsplatz drei und den SSV Ulm 1846 Fußball. Das kommende Essen-Spiel soll dabei nach durchwachsenen Wochen als optimale Vorbereitung auf die darauffolgenden Highlights dienen.

Nach Essen kommen große Duelle

Denn: Vor dem Pokalkracher gegen den FC Bayern wartet das Gastspiel des aktuellen Tabellenführers Dresden (29. Oktober, 13.30 Uhr), im Anschluss geht es nach Sandhausen (4. November, 14 Uhr), ehe 1860 München im Ludwigsparkstadion gastiert (11. November, 14 Uhr).