Nachholtermine stehen: 11. Spieltag wird Ende November vervollständigt

Weil Freiburg II, Halle und Duisburg während der Länderspielphase deutsche U-Nationalspieler abstellten, wurden deren Drittliga-Spiele verschoben. Nun gab der DFB die Ersatztermine bekannt.

Ende November rollt der Ball in der 3. Liga für die Nachholspiele des 11. Spieltags. Getty Images for DFB

Der MSV Duisburg musste in der vergangenen Woche auf Stammspieler Caspar Jander (U 20) verzichten, beim Halleschen FC fehlte Julian Eitschberger (U 21) - und aus dem Kader des SC Freiburg II wurde Mika Baur (U 20) für den DFB-Nachwuchs nominiert.

In der Bundesliga und der 2. Bundesliga wird während solcher Länderspielphasen der Ligabetrieb pausiert, der DFB verzichtete diesmal allerdings darauf, in der 3. Liga ebenfalls den Spielbetrieb zu unterbrechen. Der 11. Spieltag wurde somit regulär angesetzt und am vergangenen Wochenende ausgetragen.

Drittligisten machen von Sonderregel Gebrauch

Die drei von DFB-Nominierungen betroffenen Teams machten allerdings von Paragraph 34 der DFB-Statuten Gebrauch. Das direkte Duell der Freiburger mit dem HFC sowie das Duisburger Gastspiel beim 1. FC Saarbrücken wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Am Donnerstagvormittag gab der Verband nun die Nachholtermine bekannt. Die beiden noch offenen Partien des 11. Spieltags werden Ende November unter der Woche nachgeholt.

Spiele am Dienstag- und Mittwochabend

Am Dienstag, 28. November, empfangen die Freiburger den Halleschen FC. Tags darauf - am Mittwoch, den 29. November - steigt dann das Duisburger Auswärtsspiel in Saarbrücken (beide 19 Uhr, LIVE! bei kicker).

Die Termine fallen erneut in eine Länderspielpause. Im Zeitraum vom 27. November bis 6. Dezember sind A-Länderspiele beziehungsweise die UEFA Nations League angesetzt. Spiele der DFB-Juniorenteams werden zu diesem Zeitpunkt nicht stattfinden, in der 3. Liga wird am ersten Dezember-Wochenende (1. bis 3.) der 17. Spieltag ausgetragen.