Verlegungen: Wann Länderspiele als Grund gelten und wann nicht

Wenn der DFB ruft, können Drittliga-Partien verlegt werden. Für ausländische Verbände gilt die Regelung dagegen nicht. Wann Länderspiele als Grund für eine Verlegung gelten und wann nicht ...

Was haben Nationalmannschaften mit der 3. Liga zu tun? Auf den ersten Blick wenig, allein aus qualitativen Gründen. Das sieht auch der DFB so. Denn während die DFL während der Länderspiele im Oktober die Bundesliga und die 2. Liga selbstverständlich pausieren lässt, hat der DFB einen ganz normalen Drittliga-Spieltag angesetzt - im Gegensatz zu den Abstellungsphasen kurz nach Saisonbeginn und im Winter. Der Hintergedanke: Die meisten Auswahlspieler kicken ohnehin oberhalb der Drittklassigkeit. Richtig, die meisten.

Jedoch: Kleinere Nationen wie Luxemburg, zuletzt in der EM-Quali in Island (1:1) und gegen die Slowakei (0:1) gefordert, setzen sehr wohl auf Drittliga-Akteure. Ein wichtiger Bestandteil der Auswahl des Großherzogtums: Laurent Jans, Rechtsverteidiger des SV Waldhof, in dieser und in der vergangenen Saison nur viermal nicht über 90 Minuten am Start, zwar kein Stammspieler in Luxemburg, aber immerhin der Kapitän. Für ihn besteht Abstellungspflicht - was für Mannheims Coach Rüdiger Rehm zwar ärgerlich, aber hinnehmbar ist. Das gilt im Übrigen auch für Dresdens Südkoreaner Kyu-Hyun Park, der zuletzt bei den Asienspielen weilte.

Pech gehabt, sagt der DFB, die Vereine müssen ohne ihre (nicht deutschen) Nationalspieler klarkommen. Und die Akteure selbst mit den Konsequenzen, etwa wenn sich in der Abwesenheit ein Konkurrent in den Fokus spielt.

Der DFB will sich nicht selbst schaden

Bei DFB-Auswahlteams ist das etwas anders, da will sich der Verband naturgemäß nicht selbst schaden - und sieht deshalb Spielverlegungen in der 3. Liga vor (Paragraf 34, Absatz 3 der DFB-Spielordnung). So geschehen beim Duisburger Caspar Jander, der im Kader der deutschen U 20 steht. Beim MSV hat sich das Talent als Leistungsträger etabliert, weshalb die Begegnung mit Saarbrücken verlegt wurde. Pech wiederum für jene Fans der Saarländer, die sich bereits Bahntickets für die Reise nach Duisburg gekauft hatten.

Wie viele Fans unter der kurzfristigen Verlegung leiden, lässt sich schwer sagen. Naheliegend ist aber, dass es sich um deutlich mehr Anhänger handelt als jene, die sich auf den Weg von Halle nach Freiburg gemacht hätten. Denn auch das Spiel der Sachsen-Anhalter im Breisgau wurde verlegt, der Grund ist auch hier mindestens ein U-Nationalspieler. Mika Baur spielt sowohl beim SCF als auch beim DFB eine wichtige Rolle. Und HFC-Profi Julian Eitschberger startet gerade für die deutsche U 21 durch.

Es braucht also mindestens einen für den DFB abgestellten Akteur, um eine Spielverlegung beantragen zu können. Dem Antrag muss der DFB dann stattgeben. Da reichen die Länderspielmeriten dann doch bis in die deutsche Drittklassigkeit.