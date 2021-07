Demirovics Plan: "Mein Anspruch ist es, erster Stürmer zu sein"

In seinem ersten Jahr in der Bundesliga absolvierte Ermedin Demirovic sein erstes A-Länderspiel für Bosnien-Herzewogina und wurde auf Anhieb zum Stammspieler beim SC Freiburg. Seinen Platz in der Sturmspitze will er nun nicht mehr abgeben.

Große Ziele: Ermedin Demirovic. DeFodi Images via Getty Images