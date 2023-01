Delaney ist im Anflug auf Hoffenheim

Mittelfeldspieler Thomas Delaney soll die TSG Hoffenheim bis Sommer auf Leihbasis verstärken.

Wie kicker bereits berichtete, soll John Anthony Brooks (30) nicht die letzte Verstärkung in diesem Wintertransferfenster gewesen sein. Auch das Mittelfeld der Hoffenheimer soll mit zusätzlicher Erfahrung und Klasse aufgewertet werden, dazu soll Thomas Delaney bis Sommer vom FC Sevilla ausgeliehen werden. Der 31-Jährige ist bereits im Anflug, laut spanischer Medien wurde der frühere Dortmunder und Bremer am Sonntag beim Einchecken für einen Flug nach Frankfurt gesichtet.

Demnach würden am Montag die letzten Formalitäten geregelt, ehe auch dieser Transfer auf den letzten Drücker noch vollzogen wäre. Im Idealfall könnte Delaney also bereits am kommenden Mittwoch eingreifen, wenn die TSG im Achtelfinale bei RB Leipzig antritt. Das wäre dann das zweite Blitzdebüt, nachdem Brooks am Samstag nur zwei Tage nach seiner Verpflichtung gegen Gladbach (1:4) direkt in der Hoffenheimer Startelf gestanden hatte.

Delaney wäre der vierte Däne im Kader

Delaney, der im Sommer 2021 für sechs Millionen Euro vom BVB nach Sevilla gewechselt war, hatte sich zuletzt bei der WM in Katar verletzt und eine Blessur am Innenband im Knie zugezogen. Nach dem ersten Gruppenspiel der Dänen gegen Tunesien (0:0) war die WM für Delaney, wo er gemeinsam mit seinen künftigen Klubkollegen Robert Skov und Kasper Dolberg sein Land vertrat, deshalb vorzeitig beendet. Für die Dänen kam das Aus bereits nach der Gruppenphase und Niederlagen gegen Frankreich (1:2) und Australien (0:1)

Zuletzt aber war der Routinier nach seiner Zwangspause zumindest wieder in den Kader Sevillas zurückgekehrt. Zuvor waren zwölf Einsätze verbucht in dieser Saison, vier in der Champions League, acht in der spanischen Liga, in der der kriselnde Klub aktuell wie Hoffenheim auf Rang 13 geführt wird. Delaney wäre nach Skov, Dolberg und Jacob Bruun Larsen bereits der vierte Däne im Hoffenheimer Aufgebot.