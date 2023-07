"Definitiv angekommen": Can verlängert beim BVB bis 2026

Borussia Dortmund bindet Emre Can länger an den Klub. Der Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 30. Juni 2026.

Emre Can hat seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert. Das gab die Borussia am Samstag bekannt.

"Emre hat sich in der abgelaufenen Saison zu dem Führungsspieler entwickelt, den wir immer in ihm gesehen haben. Wir schätzen seine Gier, seine Physis und seinen absoluten Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen und das nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der Nationalmannschaft", kommentiert Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Mitteilung des Vereins. "Emre ist eine starke, gereifte Persönlichkeit und verfügt über große internationale Erfahrung. Er wird uns helfen, diese Mannschaft weiterzuentwickeln und zu stabilisieren."

Can: Rückrunde "muss mein Maßstab sein"

Der 29-jährige Mittelfeldspieler kam im Januar 2020 von Juventus Turin zum BVB. Zunächst auf Leihbasis, doch der zweikampfstarke Nationalspieler überzeugte die Führung der Borussia derart schnell, dass keine drei Wochen später eine feste Verpflichtung für 25 Millionen Euro verkündet wurde. Damals unterschrieb Can einen Vertrag bis zum Sommer 2024, den der BVB nun nochmals um zwei Jahre ausdehnte.

"Ich fühle mich sehr wohl hier in Dortmund. In den vergangenen Monaten bin ich definitiv angekommen und habe das gezeigt, was ich von mir selbst erwarte und was die Fans hier von mir erwarten", sagt Can. "Es muss mein Maßstab sein, so wie in der Rückrunde zu spielen oder noch besser. Dortmund und ich passen gut zueinander. Deshalb will ich hier bleiben, hart arbeiten und der Mannschaft dabei helfen, dass wir unsere Ziele erreichen."

Vor allem in der abgelaufenen Spielzeit konnte sich Can - der in Dortmund meistens in der Mittelfeld- oder Defensivzentrale eingesetzt wurde - als Führungsfigur etablieren und war auf der Sechserposition ein wesentlicher Faktor, dass die Schwarz-Gelben eine überragende Rückrunde spielten. Auch auf internationalem Parkett in den beiden Achtelfinalspielen der Champions League gegen Chelsea war er der beste Dortmunder.

In der kicker-Rangliste der Rückrunde belegte er im defensiven Mittelfeld hinter Kölns Ellyes Skhiri und dem Leipziger Konrad Laimer den dritten Platz in der Kategorie Internationale Klasse.

Auch in der Nationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick positionierte sich Can neu. Zum einen durch seine sportlichen Leistungen, aber auch als kritischer Kopf, der nach den wenig erbaulichen Länderspielen im Juni sich ganz klar für die Rückkehr zur Viererkette stark machte.