De Zerbi bekennt sich zu Brighton

Roberto de Zerbi wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit diversen Klubs, die auf Trainersuche sind, in Verbindung gebracht. Der Italiener plant aber offenbar seine Zukunft weiterhin in Brighton. "Ich würde gerne in Brighton bleiben, ich liebe meine Spieler, ich liebe diese Stadt, ich liebe den Klub und die Fans", sagte de Zerbi bei "Sky Sports UK". "Wenn ich glücklich bin, gibt es keinen Klub, der mich dazu bringen kann, das Team zu wechseln. Ich möchte mir meine Leidenschaft bewahren." Der 47-Jährige hat mit Brighton noch einen bis Ende Juni 2026 gültigen Vertrag.