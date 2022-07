De Ligt reist am Dienstag an - Knie-OP bei Goretzka

Der FC Bayern fliegt am Montagnachmittag nach Washington ins US-Trainingslager. Nicht dabei: Leon Goretzka.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler laboriert an Knieproblemen und konnte auch die letzte Trainingseinheit am Montagvormittag vor der Abreise an die Ostküste der USA nicht mitmachen.

Möglicherweise wurde Goretzka bereits operiert, ein Eingriff am linken Knie scheint auf jeden Fall notwendig. Schon im Winter wurde diskutiert, wie man die Probleme am Knie-Gelenk Goretzkas in den Griff bekommen könnte.

Damit stirbt auch der letzte Funke Hoffnung, dass der Nationalspieler in die USA hätte nachreisen können. Goretzka fehlt damit nicht nur bei einem wesentlichen Part der Münchner Vorbereitung, sondern möglicherweise auch zum Saisonstart. Genau Angaben zu einer Ausfalldauer machte der Rekordmeister bislang nicht.

De Ligt kommt am Dienstag

Ab Dienstagabend bei seiner neuen Mannschaft wird dagegen Matthijs de Ligt sein. Der 22-jährige Abwehrspieler, den die Münchner zum neuen Defensivboss aufbauen wollen, musste noch die letzten Details vor seiner Unterschrift unter einen Vertrag bis 2027 klären.

Der Niederländer wird am Dienstagabend im Teamhotel des deutschen Reordmeisters in Washington D.C. erwartet.

Auch Sarr und Choupo-Moting müssen passen

Neben Goretzka fehlt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auch Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting in den USA. Das Duo ist angeschlagen und konnte auch schon am Samstag nach der offiziellen Team-Präsentation nicht das Training mitmachen.