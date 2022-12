De Ligt, Coman, Mané: Ein Bayern-Trio muss sich steigern

Neben der Achse der Gewinner Upamecano, Musiala und Choupo-Moting gibt es beim FC Bayern auch ein Trio, das in der Rückrunde Steigerungspotenzial hat. Rufen Matthijs de Ligt, Kingsley Coman und Sadio Mané dieses ab, stehen die Erfolgschancen für die Münchner sehr gut.

Dayot Upamecano, Jamal Musiala und Eric-Maxim Choupo-Moting gehören zu den Gewinnern beim FC Bayern vor der WM-Pause. Das gilt nicht für alle Mitspieler.

Für Innenverteidiger de Ligt gaben die Münchner im Sommer stolze 67 Millionen Euro Sockelablöse aus. Es schienen sich zwei Partner gefunden zu haben, die seit Jahren ein Auge aufeinander geworfen hatten - seit der Zeit, als de Ligt 2019 mit Ajax Amsterdam beinahe ins Champions-League-Finale eingezogen wäre, ehe er zu Juventus Turin wechselte. In München hat der 23-Jährige bislang keineswegs enttäuscht, um dies klarzustellen.

Stark gegen Lewandowski

Dennoch geht mehr, vor allem in punkto Spritzigkeit und Torgefährlichkeit. Schließlich soll de Ligt neben der reinen Abwehrarbeit auch bei eigenen Standards für Tore sorgen, was ihm bislang nur einmal, beim 7:0 in Bochum, gelang. In der Bundesliga kommt der resolute Zweikämpfer auf einen kicker-Notenschnitt von 3,1, seine besten Momente hatte er in der Champions League (Schnitt 2,5), insbesondere beim 3:0-Sieg in Barcelona, als sich Robert Lewandowski an ihm und Dayot Upamecano die Zähne ausbiss.

Eine Hinrunde zum Vergessen liegt hinter Kingsley Coman, der zu allem Überfluss nun auch noch das Negativerlebnis des WM-Finals zu verarbeiten hat, als er nach einer guten Joker-Leistung als erster Franzose im Elfmeterschießen scheiterte. Zu Saisonbeginn musste der 26-Jährige eine Sperre aus der alten Spielzeit absitzen, bald darauf hinderte ihn ein Muskelfaserriss, beim 2:2 in Dortmund sah der Außenbahnflitzer die Gelb-Rote-Karte. Ein Tor und vier Assists sind für Comans Klasse zu wenig, dem endlich mal eine komplett verletzungsfreie Halbserie zu wünschen wäre. Bei der WM blieb ihm die Jokerrolle, immerhin zeigte er vor allem im Finale aufsteigende Tendenz. Ab sofort auch bei den Bayern?

Wie schnell kommt Mané wieder in Form?

Sadio Mané muss damit noch warten, er erholt sich von seiner Operation am Schienbeinköpfchen, der Zeitpunkt des Comebacks ist noch ungewiss. Beim FC Bayern hofft man auf Mitte Februar und den Champions-League-Knaller gegen Paris St. Germain. Bis zu seiner Verletzung kurz vor der WM spielte der 31-Jährige insgesamt ordentlich, mehr nicht. Elf Pflichtspieltore sind keine schlechte Bilanz, allerdings tauchte Mané während der bayerischen Schwächephase im September ab, technische Fehler schlichen sich zu häufig in sein Spiel. Zudem kam Pech mit einem halben Dutzend aberkannter Tore wegen knapper Abseitsentscheidungen. Insgesamt war dies noch nicht der Mané, der aus Liverpool bekannt war und den der FC Bayern deshalb verpflichtete. Abzuwarten bleibt, wie schnell der Senegalese nach seinem Comeback auch wieder in Form kommt.