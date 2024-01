Das verrät die Kaufoption über Bayers Pläne mit Borja Iglesias

Mit der Verpflichtung von Leih-Mittelstürmer Borja Iglesias von Real Betis hat Bayer 04 schnell einen Ersatz für den verletzten Victor Boniface verpflichtet. Leverkusen sicherte sich zudem eine Kaufoption - die viel über den Deal verrät.

Geht jetzt für Bayer 04 auf Torejagd: Borja Iglesias. Bayer 04 Leverkusen via Getty Images

Nachdem Bayer 04 Anfang Januar die Hiobsbotschaft ereilte, dass Torjäger Victor Boniface wegen einer Adduktorenverletzung operiert werden muss und bis Anfang April ausfällt, war die Konsequenz logisch: Ein Ersatz sollte her, der als Alternative zu Mittelstürmer Patrik Schick natürlich eine gewisse Klasse haben musste.

Doch es war auch klar, dass ein fixer Transfer eigentlich nicht infrage kam. Weil der Kader im Sommer nach der potenziellen Rückkehr des an die AS Rom verliehenen Sardar Azmoun auf der Mittelstürmerposition sonst deutlich überbesetzt gewesen wäre. Also sollte der Neue auf Leihbasis kommen.

Demzufolge ist nun auch das Engagement von Borja Iglesias in Leverkusen nur bis zum Ende dieser Spielzeit befristet. Die Leihe kostet Bayer eine Gebühr, die nach kicker-Informationen knapp unter einer Million Euro liegt. Darüber hinaus sicherte sich der Klub eine Kaufoption für den zweimaligen spanischen Nationalspieler. Als Ablöse stehen für diesen Fall acht Millionen Euro im Raum.

Damit würde das Ablöse-Paket für den 1,87 Meter großen Mittelstürmer, der ein guter Wandspieler ist und über hohe Abschlussqualitäten verfügt, bei einer festen Verpflichtung mit insgesamt fast neun Millionen Euro ein durchaus stolzes darstellen mit einer Größenordnung, die viel über den Deal aussagt.

Für einen 31-jährigen Angreifer, der in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils zweistellig in La Liga traf (15, 10, 11), wären fast neun Millionen Euro ein ordentlicher Preis. Für einen Stürmer, der in der laufenden Saison keine Stammkraft mehr war und bei seinen elf Einsätzen nur viermal beginnen durfte und keinen einzigen Treffer erzielte, eine zu hohe Summe.

Kein finanzielles Risiko für Bayer

Borja Iglesias wird also Großes leisten müssen, damit Bayer von der Kaufoption Gebrauch macht. Schließlich stehen ab der kommenden Saison mit Boniface, Schick und eben auch dem im Januar 2022 mit großen Hoffnungen aus Sankt Petersburg geholten iranische Nationalstürmer Azmoun gleich drei Mittelstürmer unter Vertrag.

Bayer ist bei Borja Iglesias mit dem Vertragskonstrukt für alle Szenarien abgesichert. Funktioniert der neue Stürmer als Schick-Alternative im normalen Maß oder enttäuscht er gar, ist der Bundesligist kein finanzielles Risiko eingegangen. Schlägt der Neue aber weit über die Erwartungen überragend ein und beweist seine Torjäger-Qualitäten in hoher Frequenz, kann sich Bayer die Dienste des Spaniers langfristig sichern. Und dann wäre ein Paket von fast neun Millionen Euro wieder ein durchaus attraktives für Bayer.