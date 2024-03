Das unerwartete Überangebot an der Säbener Straße

In Länderspielphasen ist die Säbener Straße für gewöhnlich verwaist. In diesem März sieht das beim FC Bayern ganz anders aus.

Einmal müssen sie an diesem Donnerstag noch ran, dann steht vielen Spielern des FC Bayern das seltene Vergnügen eines freien Wochenendes bevor. Von Dienstag an hat Trainer Thomas Tuchel jene, die nicht zu Nationalmannschaftsreisen aufbrechen mussten oder aufbrechen durften, an der Säbener Straße versammelt, um immerhin drei Tage lang zu trainieren. Doch das sind viel mehr Spieler als sonst üblich.

Coman und Mazraoui melden sich zurück

Die zuletzt verletzten Kingsley Coman (Innenbandriss im linken Knie) und Noussair Mazraoui (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) meldeten sich am Dienstag freudestrahlend im Teamtraining zurück und könnten für den anstehenden Klassiker gegen Borussia Dortmund am Karsamstag als Optionen zur Verfügung stehen.

Das dürfte ebenfalls für Youngster Aleksandar Pavlovic gelten. Der zuletzt gesetzte Mittelfeldspieler musste die erste geplante Reise zur deutschen Nationalmannschaft aufgrund einer Mandelentzündung absagen, blieb deshalb in München. Wann er wieder trainingsfähig ist, ist noch unklar. Leroy Sané, der dem DFB-Team Rot-gesperrt fehlt, und Leon Goretzka, der nicht nominiert wurde, arbeiteten zu Beginn der Woche nur individuell. Der ebenfalls nicht berücksichtigte Serge Gnabry wirkt nach seinen zwei Joker-Toren zuletzt gegen Mainz (8:1) und Darmstadt (5:2) wieder frischer.

Nur drei Bayern-Akteure beim DFB - Tel bei Frankreichs U 19

Weil dieses normalerweise immer nominierte Trio weiterhin in München weilt, stehen Bundestrainer Julian Nagelsmann vor den Partien gegen Frankreich und die Niederlande plötzlich nur noch drei Bayern-Profis zur Verfügung, nachdem auch Manuel Neuer wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich abgereist ist. Joshua Kimmich, Thomas Müller und Jamal Musiala halten die Münchner Fahne hoch.

Zu Beginn der neuen Woche dürfte der Trainingsplatz an der Säbener Straße also wieder voller sein als üblich: Eric Dier ist nicht bei der englischen Nationalmannschaft, Raphael Guerreiro wegen eines kleinen Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel nicht in Portugal.

Unterwegs sind sonst "nur" Dayot Upamecano (Frankreich), Mathys Tel (Frankreich U 19), Matthijs de Ligt (Niederlande), Konrad Laimer (Österreich), Daniel Peretz (Israel), Min-Jae Kim (Südkorea) und Alphonso Davies (Kanada). Harry Kane ist trotz Sprunggelenksverletzung nach England gereist, konnte dort bislang aber noch nicht mittrainieren.