Der Neuer-Schock: Keeper reist verletzt ab

Am Samstag in Lyon sollte Manuel Neuer sein Comeback im deutschen Tor geben. Eigentlich. Stattdessen ist der Bayern-Keeper am Mittwoch vorzeitig verletzt aus dem DFB-Quartier in Frankfurt abgereist. Der Grund: Ein Muskelfaserriss im Adduktorenbereich.

Er fehlt dem DFB-Team bei den März-Länderspielen: Torhüter Manuel Neuer. imago images