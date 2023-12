"Das ist die Story des Jahres 2023": Werners Personalsorgen vor Leipzig

Auf Werder Bremen wartet zum Jahresabschluss ein echtes Brett. Am Dienstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) eröffnet der SVW den Spieltag gegen RB Leipzig. Ole Werner plagen in Sachen Personal einige Sorgen.

Dass Amos Pieper (Knöchebruch), Nicolai Rapp (Fußverletzung) und Leon Opitz (Außenbandriss im Sprunggelenkt) für die letzte Partie des Jahres am Dienstag gegen Leipzig noch kein Thema sind, war klar. Auf der Pressekonferenz am Montag musste Ole Werner dann aber noch weitere Nachrichten in Sachen Personal verkünden, die für Sorgenfalten beim SVW-Coach sorgen.

"Milos Veljkovic hat schon vor zwei Spielen einen Schlag aufs Knie bekommen, hat auch ein bisschen Probleme an der Leiste. Er hat sich damit in Gladbach durchgebissen. Wir müssen morgen früh nochmal schauen, wie es genau aussieht", so Werner, der direkt das nächste Fragezeichen in der Defensive hinterherlegte: "Niklas Stark hat einen Schlag auf die Hüfte bekommen, auch er ist fraglich."

Podcast FC Bayern nach dem Südgipfel: Wird Pavlovic die neue Holding Six? Der FC Bayern sammelt gegen Stuttgart Selbstvertrauen, Leipzig kriegt in der Königsklasse das Hammerlos, David Alaba bangt nach Kreuzbandriss um die EM-Teilnahme. alle Folgen

Immerhin steht Kapitän Marco Friedl nach Verletzung wieder bereit, bei ihm würde es auch für einen Startelfeinsatz reichen, meinte Werner. Die Dreierreihe in der Defensive bei Werder hatten zuletzt in Gladbach Anthony Jung, Veljkovic und Stark gebildet.

Wird Keita rechtzeitig gesund?

Ebenfalls auf der Kippe steht, mal wieder, Naby Keita. Der Mittelfeldmann, von dessen Transfer im Sommer sich die Bremer so viel versprochen hatten, kam bisher erst dreimal zum Einsatz. Zuletzt stand er dreimal im Kader, blieb aber 90 Minuten auf der Bank. "Ihm geht es nicht gut, er hat ein bisschen Magenprobleme. Wir haben die Hoffnung, dass er morgen fit ist", so Werner. Keita wird sich dann in den Urlaub und anschließend zur Nationalmannschaft verabschieden. Der Kapitän Guineas nimmt mit seinem Land am Afrika Cup (13. Januar bis 11. Februar) teil.

Insgesamt passt ins Bild, dass Werner auch vor dem letzten Heimspiel wichtige Spieler auszufallen drohen. "Das ist die Story des Jahres 2023 ein Stück weit", weiß der Trainer: "Trotzdem sind wir gefordert, Lösungen zu finden. Wir haben auch andere Spieler, die gute Spiele machen können. Es ist auch manchmal die Chance für andere, sich zu zeigen."

Werner: "Leipzig geht als klarer Favorit ins Spiel"

Dennoch weiß Werner natürlich, dass seine Mannschaft am Dienstag ein dickes Brett zu bohren hat. Leipzig steht im Achtelfinale der Champions League, ist Dritter in der Bundesliga und hat zuletzt viermal in Folge gewonnen. "Leipzig geht als klarer Favorit ins Spiel", sagt der 35-Jährige und fordert: "Ich will sehen, dass wir unangenehm sind gegen den Ball. Wir haben zu Hause diese Saison gute Auftritte gezeigt, daran wollen wir uns orientieren. Wir wollen als Mannschaft auftreten, auch wenn Widerstände da sind."