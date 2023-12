Das gab's erst zum dritten Mal: Ein Zweitliga-Spieltag ohne Heimsieg

Das gab es in der 2. Liga zuvor erst zweimal: Keine einzige Heimmannschaft hat am 16. Spieltag einen Sieg im eigenen Stadion eingefahren.

Heimvorteil? Davon konnte am vergangenen Wochenende wahrlich nicht die Rede sein. Erst zum dritten Mal in der Geschichte der 1974 gegründeten 2. Liga gab es einen Spieltag komplett ohne Heimsieg. Zuvor war dieses Kuriosum nur am 24. Spieltag in der Saison 2014/15 und am 26. Spieltag in der Saison 2013/14 eingetreten.

Während an jenen Spieltagen die Heim-Mannschaften zusammen fünf (24. Spieltag 2014/15) bzw. sechs (26. Spieltag 2013/14) Punkte sammelten, schnitten die Gastgeber diesmal noch schlechter ab.

Drei Punkte? Nur zusammen!

Am 16. Spieltag der laufenden Saison holten die Heim-Mannschaften zusammen nämlich nur drei Punkte: Hannover 96 (2:2 gegen Karlsruhe), der VfL Osnabrück (1:1 gegen Tabellenführer St. Pauli) und die SpVgg Greuther Fürth (1:1 gegen Magdeburg) spielten jeweils remis.

Dabei war das Kleeblatt am Samstag noch am nächsten dran: Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit kam der FCM durch Mohammed El Hankouri noch zum glücklichen Ausgleich und entriss den Fürthern den sicher geglaubten Heimsieg.

Und so steht aus Sicht der Heim-Mannschaften die miese Bilanz von drei Unentschieden und sechs Auswärtssiegen.