Darum entschied sich Seoane für Nicolas im Tor

In dem Elfer-Zoff um Florian Neuhaus beim 2:2 in Bremen ging auf Gladbacher Seite eine andere Personalie fast unter: Jonas Omlin kehrte nach seiner Verletzung zurück. Die etatmäßige Nummer 1 saß aber nur auf der Bank.

Es wurden am Samstag plötzlich die Erinnerungen wach an das Gladbacher 3:4 bei der TSG Hoffenheim, als Bremens Dawid Kownacki Sekunden vor dem Schlusspfiff zum Abschluss kam. Doch dieses Mal fiel - quasi mit der letzten Gelegenheit - eben nicht das Siegtor für die Gastgeber. Moritz Nicolas war gegen den eingewechselten Werder-Joker zur Stelle und rettete den Fohlen den wichtigen Auswärtspunkt.

Dass es Nicolas war, der an der Weser zwischen den Pfosten stand, kam durchaus überraschend. Jonas Omlin, Borussias etatmäßige Nummer 1, hatte sich zur Wochenmitte nach den überstandenen Oberschenkelproblemen spielfähig zurückgemeldet. Trotzdem entschied sich Trainer Gerardo Seoane am Ende für Nicolas und setzte den Gladbacher Kapitän auf die Bank.

"Ich habe mich für das Spiel so entschieden, weil Jonas am Mittwoch erstmals mit der Mannschaft trainiert hat. In meinen Augen genügt ein gutes Training nicht, um von Anfang an zu spielen, denn in den Einheiten am Donnerstag und Freitag war die Belastung wieder ganz anders", erklärte der VfL-Coach.

Keine Entscheidung über die Zukunft

Seoane hält sich damit die Möglichkeit offen, am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) oder zum Abschluss im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart noch einmal zu wechseln zwischen den Pfosten. Für ein Festhalten an Nicolas spricht, dass der Keeper (27 Saisoneinsätze) im Rhythmus ist und es an der Leistung in Bremen nichts zu beanstanden gab.

Auf der anderen Seite ist Omlin eben Kapitän der Mannschaft und einer der wenigen Führungsspieler. Nur fehlt dem Schweizer (fünf Ligaeinsätze in dieser Saison) nach der langwierigen Schulterverletzung und neuerlichen Pause für die Spiele gegen Hoffenheim und Union Berlin (0:0) aufgrund der Oberschenkelprobleme die Spielpraxis.

An Nicolas war es nicht festzumachen, dass die Borussen in Bremen schon wieder zwei Gegentore kassierten. Es bleibt ein enges Rennen zwischen dem Bundesliganeuling und Routinier Omlin. Ein Problem haben die Gladbacher auf dieser Position jedenfalls nicht.