Darmstadts Isherwood fällt lange aus

Drei Punkte und beide Innenverteidiger verloren: Der Auftakt der 2. Liga verlief für Darmstadt 98 alles andere als wunschgemäß. Auf Thomas Isherwood müssen die Lilien längere Zeit verzichten.

Bei der 0:2-Niederlage Darmstadts bei Jahn Regensburg war für Thomas Isherwood nach 70 Minuten verletzungsbedingt Schluss, für den Schweden kam sein Landsmann Oscar Vilhelmsson auf den Platz. Isherwood hatte zuvor sich bei einer letztendlich vergeblichen Rettungsaktion vor dem zweiten Gegentreffer am Oberschenkel verletzt.

Bereits die ersten medizinischen Eindrücke ließen bei Isherwood eine schwerwiegendere Verletzung befürchten. Und die am Montag nach eingehenderen Untersuchungen erfolgte Diagnose erhärtete dann den Verdacht: Wie die Lilien am Montagnachmittag mitteilten, hat sich Isherwood einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Der 24-Jährige wird eine mehrwöchige Zwangspause einlegen müssen.

"Es ist schade, dass so eine Verletzung Thomas nun zurückwirft. Wir wünschen ihm einen bestmöglichen Heilungsprozess und hoffen, dass er schnelle Fortschritte machen wird, damit wir ihn bald wieder im Mannschaftstraining begrüßen dürfen", wird Darmstadts Sportchef Carsten Wehlmann auf der SVD-Website zitiert.

Neben Isherwood wird auch Pfeiffer gegen Sandhausen fehlen

Durch die Verletzung vergrößern sich die Sorgen für Lilien-Coach Torsten Lieberknecht in der zentralen Defensive vor dem anstehenden Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Freitag (18.30 Uhr). Denn der zweite etatmäßige Innenverteidiger Patric Pfeiffer sah beim Jahn die Gelb-Rote Karte und ist somit am Freitagabend zum Zuschauen verurteilt. In Clemens Riedel und Jannik Müller, die gegen Regensburg auf der Bank saßen, stehen dann nur noch zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung.