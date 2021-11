Darmstadt verlängert mit Holland und Bader

Der SV Darmstadt 98 bindet zwei Leistungsträger. Wie die Hessen am Dienstag mitteilten, verlängerten Kapitän Fabian Holland und Matthias Bader ihre Verträge während der Länderspielpause.

Verlängerten in der Länderspielpause ihre Verträge beim SV Darmstadt: Matthias Bader (li.) und Fabian Holland. imago images/Jan Huebner

Gute Nachrichten in der Defensive des Tabellenvierten SV Darmstadt 98: Mit Matthias Bader und Fabian Holland verlängern zwei absolute Stammspieler der Lilien ihre laufenden Arbeitspapiere. Für Linksverteidiger und Kapitän Holland (31), der bereits seit 2015 bei den Darmstädtern unter Vertrag steht und sich nun bis 2024 gebunden hat, ist das eine Herzensangelegenheit: "Die Lilien sind schon längst mein Herzensverein geworden, nicht ohne Grund bin ich mittlerweile Mitglied bei Darmstadt 98. Meine Identifikation mit dem Klub, der Stadt und den Menschen ist riesig. Auch meine Familie fühlt sich hier total wohl, weshalb ich frühzeitig für Klarheit sorgen wollte."

Herzensverein Darmstadt erfüllt Erwartungen

Ähnlich glücklich über sein gleich bis 2025 ausgedehntes Arbeitspapier zeigt sich Rechtsverteidiger Matthias Bader. "Meine Hoffnungen und Erwartungen bei meiner Ankunft vor knapp zwei Jahren haben sich mehr als nur bestätigt. Ich fühle mich sehr wohl bei den Lilien, privat bin ich ebenfalls längst in Darmstadt angekommen. Ich finde, dass der Verein sich in die richtige Richtung entwickelt und will mit meiner Vertragsunterschrift meinen Teil zu der Kontinuität beitragen", kommentierte der 24-Jährige, der 2020 vom 1. FC Köln gekommen war, seine Unterschrift.

"Mit den Vertragsverlängerungen haben wir bei wichtigen Personalien frühzeitig Klarheit geschaffen. Sowohl Fabi als auch Matze haben während ihrer Zeit in Darmstadt ihren sportlichen Wert und ihre Verbundenheit mit den Lilien gezeigt", weiß auch der sportliche Leiter der Lilien, Carsten Wehlmann, um die Relevanz der beiden Akteure - und führt aus: "Auch in der aktuellen Spielzeit stellen sie ihre Bedeutung als Spieler und Identifikationsfiguren unter Beweis und gehen auf dem Feld sowie abseits des Rasens voran. Es freut uns, dass sie an den schon vor längerer Zeit eingeschlagenen Weg des SV 98 glauben und diesen auch künftig entscheidend prägen wollen."