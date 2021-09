Darmstadt: Schnellhardt muss zweimal pausieren

Darmstadt 98 muss in den kommenden beiden Saisonspielen auf Fabian Schnellhardt verzichten. Nach seinem Platzverweis wurde der Mittelfeldmann durch den DFB gesperrt.

Im vergangenen Zweitliga-Spiel gegen Dresden war Schnellhardt schon nach acht Minuten vom Platz geflogen. Der 27-Jährige war in den Zweikampf mit gestrecktem und hohem Bein an der Mittellinie in den Zweikampf gegen Yannick Stark gegangen und hatte den Dresdner wohl am Kopf getroffen. Schiedsrichter Christian Dingert zögerte nicht und zeigte dem ehemaligen Duisburger die Rote Karte.

Trotz des Platzverweises ging Darmstadt wenige Minuten später in Führung und behauptete diese bis zum Schlusspfiff.

Nun steht fest, dass die Lilien in den Gastspielen beim 1. FC Heidenheim am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und beim SV Sandhausen (3.10.) ohne Schnellhardt antreten müssen, der DFB-Sportgericht sperrte ihn für zwei Begegnungen. Verein und Spieler haben dem Urteil bereits zugestimmt.