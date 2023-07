Darmstadt: Neuer Hauptsponsor aus Bayern

Der SV Darmstadt 98 geht die Bundesliga mit einem neuen Hauptsponsor an - erstmals seit 15 Jahren. Das gab der Aufsteiger am Freitag zusammen mit dem neuen Trikot bekannt.

In diesem Trikot wollen die Darmstädter 2023/24 den Bundesliga-Klassenerhalt schaffen. SV Darmstadt 98

Dass ein Wechsel des Hauptsponsors bevorsteht, hatte der SV Darmstadt 98 bereits vor rund vier Monaten kommuniziert - offen war nur, wann: "Spätestens zur Saison 2024/25" hatte sich die "Software AG", die seit 2008 mit ihrem Schriftzug auf den Trikots der Lilien präsent war, zurückziehen wollen. Jetzt erfolgte die Ablösung schon in diesem Sommer.

Wie der Aufsteiger am Freitag bekanntgab, geht er die bevorstehende Bundesliga-Spielzeit mit dem Haupt- und Trikotsponsor "Haix" an. Das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Mainburg und über 2300 Mitarbeitenden ist Spezialist für Funktionsschuhe und -bekleidung. "Wir bedanken uns für das Vertrauen von 'Haix', dass sie unseren Verein als ersten Klub für ein größeres Sportsponsoring auserkoren haben", wird Martin Kowalewski, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb beim SV 98, in der Klubmitteilung zitiert.

Abzuwarten bleibt, ob der neue Sponsor eine Ära wie die "Software AG" prägen wird, die dem Klub bis mindestens 2028 als Premiumpartner erhalten bleibt. Zunächst gilt der Vertrag mit "Haix" nach Klubangaben nur für eine Saison. Allerdings sagt Vize-Präsident Volker Harr: "Wir sind der Überzeugung, dass bei einer aus Marketingsicht erfolgreichen Spielzeit auch einer längerfristigen Partnerschaft nichts im Wege stehen wird."

Neues Heimtrikot nur noch mit einem Blauton

Zusammen mit dem neuen Hauptsponsor präsentierten die Lilien auch ihr neues Heimtrikot. Dieses enthält anders als das letzte nur noch einen Blauton, dafür weiße Streifen auf beiden Trikotseiten. Diese sollen angelehnt sein an das Trikotdesign aus der Aufstiegssaison 1977/78. Mit einem Preis von 74,98 Euro dürfte das neue Outfit zu den günstigsten in der neuen Bundesliga-Saison gehören.

Die Darmstädter Profis werden ihr Trikot erstmals am kommenden Samstagnachmittag tragen. Dann bestreiten sie bei der TSG Bad König ihr erstes Testspiel der Sommervorbereitung.