Darmstadt künftig mit Stadionauslastung von 90 Prozent

Der SV Darmstadt wird ab dem kommenden Heimspiel gegen Werder Bremen im heimischen Stadion am Böllenfalltor vor bis zu 13.600 Zuschauern auflaufen. Möglich macht dies ein Präventionsmix.

Fans des SV Darmstadt 98 im Stadion am Böllenfalltor. picture alliance/dpa

Bereits ab dem nächsten Heimspiel am 17. Oktober gegen Werder Bremen können die Lilien wieder mit bis zu 13.600 Zuschauer rechnen. Möglich wird diese hohe Auslastung, die 90 Prozent der derzeit wegen Umbaumaßnahmen auf 14.600 Zuschauer beschränkten Zuschauerkapazität entsprechen würde, durch eine räumlich getrennte Anwendung von 2G- und 3G-Regeln. Hierbei werden die Gegengrade und Südtribüne nur für geimpfte und genesene Zuschauer geöffnet, dürfen dafür aber ohne Abstandsregeln und Maskenpflicht voll besetzt werden. Auf der Nordtribüne und im Gästeblock können weiterhin auch getestete Fans Platz nehmen, allerdings müssen alle Besucher dieser Bereiche weiterhin bis zum Sitzplatz einen Mund-Nasen-Schutz tragen, auch die Abstandsregelung gilt weiter.

Ein entsprechendes Konzept, welches in Zusammenarbeit mit der Fan- und Förderabteilung sowie dem Fanbeirat entstanden ist, hatte der Zweitligist bereits in der vergangenen Woche beim Gesundheits- und Ordnungsamt der Stadt Darmstadt vorgelegt. Am Montag erhielten die Lilien grünes Licht.

Mit diesem Konzept kommen wir der Normalität einen riesigen Schritt näher. Michael Weilguny

SVD-Geschäftsführer Michael Weilguny begrüßte Entscheidung der Behörde: "Wir freuen uns, dass die Heimspiele der Lilien ab sofort viel mehr das gewohnte Stadionerlebnis aus Zeiten von vor der Pandemie mit sich bringen werden, nach dem sich die Fans so sehr sehnen." Diesem Erlebnis dürfte auch zuträglich sein, dass im Zuge der neuen Zutrittsbedingungen keine Kontaktdatenerfassung mehr stattfinden wird. Ebenso fällt die Personalisierung der Ticktes weg, womit Karten an Personen weitergegeben werden können, die die bekannten Vorrausetzungen erfüllen.