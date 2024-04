Nach einem Einwurf auf der rechten Seite will Schöppner eigentlich für den aufgerückten Mainka durchstecken. Sein Pass wird aber so abgefälscht, dass er bei Pieringer landet, der 14 Meter vor dem Tor in halbrechter Position viel Platz hat, direkt schießt, aber verzieht. Der Ball geht flach am linken Pfosten vorbei.