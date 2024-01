Maatsen steht bei seinem BVB-Debüt sogar direkt in der Startelf. Coach Terzic muss kurzfristig auf den erkrankten Hummels verzichten (Infekt), dafür starten Schlotterbeck und Kapitän Can in der Innenverteidigung, Meunier rechts und Maatsen links in der Abwehrreihe. Im Vergleich zum Remis gegen Mainz am 16. Spieltag fehlt neben Hummels auch Bensebaini (Afrika-Cup). Sancho sitzt auf der Bank.