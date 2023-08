Darmstadt bleibt hartnäckig und leiht Franjic aus Wolfsburg aus

Der SV Darmstadt 98 hat einen weiteren Neuzugang vermeldet und Bartol Franjic für ein Jahr vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Der Transfer war schon länger geplant.

Mit Lovro Majer hat der VfL Wolfsburg einen kroatischen Mittelfeldspieler verpflichtet, mit Bartol Franjic lässt er einen anderen nun ziehen: Der 23-Jährige wird für ein Jahr zum neuen Bundesliga-Konkurrenten SV Darmstadt 98 verliehen, der damit seinen Kader kurz vor dem Saisonstart weiter aufrüstet. Erst am Donnerstag hatten die Lilien die Verpflichtung von Angreifer Luca Pfeiffer vom VfB Stuttgart bekanntgegeben - ebenfalls auf Leihbasis.

"Bartol Franjic ist ein gutes Beispiel dafür, dass manche Transfers in der Wechselperiode eine gewisse Zeit benötigen", sagt SVD-Sportdirektor Carsten Wehlmann. "Wir standen schon länger mit ihm in Kontakt und sind nun sehr glücklich darüber, dass sich unsere Hartnäckigkeit ausgezahlt hat. Mit ihm bekommen wir einen zweikampfstarken Spieler mit gutem Positionsspiel, der trotz seines Alters bereits viel Erfahrung mitbringt und unserem Spiel weitere Stabilität verleihen wird."

Franjic, der auch in der Innenverteidigung und als linker Außenverteidiger einsetzbar ist, hatte die kroatische U-21-Auswahl bei der EM im Sommer als Kapitän auf den Rasen geführt. "Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und mir dabei sofort ein gutes Gefühl gegeben", wird er in der Klubmitteilung zitiert. "Es ist schön, dass ich nun noch vor dem ersten Spiel meine neuen Kollegen kennenlernen kann. Im vergangenen Jahr durfte ich bereits Bundesligaluft schnuppern, nun möchte ich in Darmstadt den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen und der Mannschaft dabei helfen, den Klassenerhalt zu schaffen."

Nur fünf Bundesligaspiele für Wolfsburg

Franjic war im vergangenen Sommer für sechs Millionen Euro zum VfL gewechselt und mit einem Vertrag bis 30. Juni 2027 ausgestattet worden, nachdem er zuvor bei Dinamo Zagreb ausgebildet worden war und unter anderem dreimal den Meistertitel in Kroatien gewonnen hatte. Unter seinem Landsmann Niko Kovac war er in seinem ersten Auslandsjahr aber nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinausgekommen. Fünfmal kam er in der Bundesliga zum Einsatz (ein Assist, kicker-Notenschnitt 4,0), zweimal davon als Joker. Zwischenzeitlich zwang ihn unter anderem eine Wadenverletzung wochenlang zum Zuschauen.