Darmstadt bestreitet Generalprobe gegen Liverpool

Der SV Darmstadt beendet die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison gegen einen hochkarätigen Gegner. Am 7. August treffen die Lilien in England auf den FC Liverpool.

Das Duell gegen das Team von Jürgen Klopp bildet den Abschluss der Darmstädter Sommervorbereitung. Es findet am 7. August um 20 Uhr deutscher Zeit im Deepdale, dem Stadion des englischen Zweitligisten Preston North End statt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir zum Abschluss unserer Vorbereitung gegen diesen europäischen Topklub mit so viel Historie antreten dürfen", sagte 98-Coach Torsten Lieberknecht über den Härtetest gegen den Europa-League-Teilnehmer. "Für beide Teams stellt das Aufeinandertreffen die Generalprobe vor dem Saisonstart dar, wir rechnen also mit einer Liverpooler Mannschaft, die voll im Saft steht und uns alles abverlangen wird."

Für Lilien-Fans steht für das Spiel ein Kontingent von 1.900 Tickets bereit.

Eine Woche nach dem Gastspiel im Nordwesten Englands steht für Darmstadt in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals der Pflichtspielauftakt mit dem Gastspiel beim FC 08 Homburg an (14. August, 18 Uhr). In die Bundesliga-Saison startet der Aufsteiger am 1. Spieltag (18./19. August) mit dem hessischen Duell bei Eintracht Frankfurt.

Die Darmstädter sind bereits der vierte Klub aus Deutschland, gegen den der FC Liverpool in der Vorbereitung testen wird. Am 19. Juli (18.30 Uhr) sind die Reds beim Karlsruher SC zu Gast. Fünf Tage später tritt der Premier-League-Fünfte der Vorsaison bei der SpVgg Greuther Fürth an (24. Juli, 13 Uhr) - wobei allerdings keine Zuschauer zugelassen sein werden.

Und im Rahmen seiner Asienreise trifft Liverpool im Nationalstadion von Singapur am 2. August (13.30 Uhr, MESZ) auf den FC Bayern München.

In die neue Premier-League-Saison startet Klopp mit seinen Schützlingen am 13. August (17.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim FC Chelsea.