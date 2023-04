Der Ton bei Hertha BSC wird rauer, der neue Cheftrainer Pal Dardai greift durch. Nach Wilfried Kanga hat das am Sonntag auch Ivan Sunjic zu spüren bekommen.

In der Medienrunde, die parallel zum Beginn des Trainings am Sonntagmorgen angesetzt war, hatte es Pal Dardai angekündigt. "Ich muss jetzt angreifen", sagte der Ungar, der vor einer Woche die Nachfolge von Sandro Schwarz als Hertha-Coach angetreten hatte und zum Start seiner dritten Amtszeit am Samstag ein in der Art und Weise desillusionierendes 2:4 gegen Werder Bremen bilanzieren musste. "Wenn alle fokussiert sind und mitmachen, ist es eine machbare Aufgabe. Wenn einer nicht mitzieht, muss ich auch eine andere Entscheidung treffen. Es gibt keine Zeit." Wenig später spürte Ivan Sunjic, dass Dardai es ernst meint. Nach der Erwärmung schickte der Trainer den kroatischen Mittelfeldspieler - offenbar nach einer verbalen Disziplinlosigkeit - mit kernigen Worten in die Kabine: "Was denkst du hier? Geh' weg! Tschüss. Verpiss' dich!"

Sunjic, Sommer-Zugang und Leihgabe von Birmingham City (18 Saisoneinsätze in der Bundesliga), stand gegen Bremen nicht im 20er-Kader, auch Wilfried Kanga nicht. Die Nichtberücksichtigung des Stürmers hatte Dardai bereits am Samstagabend mit Klartext begründet: "Seine Körpersprache war die gesamte Trainingswoche nicht genug. Es geht nicht, dass jemand sich wohlfühlt, aber pro Saison zwei Zweikämpfe gewinnt. Es braucht Einsatz."

Dardai zieht die Zügel an. Am Sonntag sagte der Ungar, der Hertha 2015 und 2021 vor dem Abstieg gerettet hatte: "Ich sehe, dass die Spieler nett sind und super miteinander klarkommen. Aber Teamgeist sehe ich nicht. In einem Team, in einer Familie muss man ehrlich sein. Wenn die Suppe kalt ist, musst du das sagen, sonst isst du dein ganzes Leben eine schlechte Suppe. Wenn deine Frau dich liebt, kriegst du beim nächsten Mal eine warme Suppe. Hier wird viel erzählt. Aber Teamgeist muss man auf dem Platz sehen, den sehe ich nicht."

Jetzt setzt er Reizpunkte - und kündigte für die kommende Trainingswoche die Rückkehr zu den Basics an: "Das Abwehrverhalten ist für mich ein bisschen Kindergarten, das muss man deutlich sagen. Jetzt fangen wir mit den Basics an - und mit taktischer Disziplin. Die Jungs machen bei Standardsituationen gar nichts von dem, was die Trainer aufschreiben. Sie sind nicht konzentriert oder haben zu viele Sachen im Kopf. Bei der taktischen Disziplin müssen wir uns tierisch verbessern. Es geht nicht um irgendwas, es geht ums Überleben."