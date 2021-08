Dardai über Matheus Cunha: "Er hat viele Angebote, aber auch ein Hertha-Herz"

Die pünktliche Rückkehr von "Gold-Junge" Matheus Cunha, das Premieren-Training von Neuzugang Marco Richter, positive Signale von Krzysztof Piatek: Der Mittwoch hatte bei Hertha BSC einiges zu bieten.

Er packte mit an und trug vor dem Trainingsspiel ein Tor. Wie viel Verantwortung Matheus Cunha auf Sicht bei Hertha noch tragen wird, ist indes weiter offen - und eine der spannendsten Fragen für die nächsten Wochen. Zuletzt war unter anderem Interesse aus Italien (Atalanta Bergamo, SSC Neapel) und Russland (Zenit St. Petersburg) kolportiert worden, seit längerer Zeit ist Leeds United am Brasilianer dran. Auch aus Spanien soll es Bewerber geben (Atletico Madrid).

"Er hat sehr viele Angebote, aber auch ein Hertha-Herz", sagte Trainer Pal Dardai nach der 90-minütigen Übungseinheit am Mittwochnachmittag. Für den Bundesliga-Start in Köln am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hat der Ungar den frischgebackenen Olympiasieger, der am Mittwoch Seite an Seite mit dem neuen Offensiv-Trainer Vedad Ibisevic den Platz verließ, fest eingeplant: "Am Wochenende können wir auf ihn zählen. Seine positive Euphorie nach der Medaille, die können wir nutzen. Er ist ein Gewinner-Typ. Er ist fit."

Und - anders als mancher Landsmann früherer Hertha-Jahrgänge - zeitlich wie verabredet nach Berlin zurückgekehrt. "Ich bin sehr glücklich, dass er pünktlich zurückgekommen ist", betonte Dardai. "Das bedeutet, dass er will." Und kann. Im Trainingsspiel blieb er nach einem Zweikampf mit Marton Dardai kurz liegen, hielt sich den Rücken, konnte aber seinen Dienst schnell und unbeeinträchtigt fortsetzen.

Richter? "Wir haben ihn nicht umsonst geholt"

Ebenfalls ein Platz im Kader ist für Neuzugang Marco Richter reserviert. Der Olympia-Fahrer, dessen Wechsel vom FC Augsburg in die Hauptstadt am Montagabend fix gemacht worden war, trainierte nach dem freien Dienstag am Mittwoch erstmals mit seinen neuen Kollegen. In der Vorbereitung habe die Mannschaft "taktisch viel trainiert", sagte Dardai, "daran muss sich Marco erstmal gewöhnen. Aber ich glaube, am Wochenende nehmen wir ihn schon mit. Wir haben ihn nicht umsonst geholt."

Vom sowohl auf dem Flügel als auch als hängende Spitze einsetzbaren Richter erhofft sich der Coach "Torgefahr" und ist sich sicher: "Er bringt uns weiter." Bei einer taktischen Formation mit Viererkette sieht Dardai den Sieben-Millionen-Zugang "mehr auf der Außenbahn", bei einer Fünferkette eher im Zentrum in hängender Rolle. Und als Schienenspieler in einer Fünferkette will der Trainer Richter auch testen: "Wenn der Gegner führt, werde ich das mal probieren. Er ist ein Junge, der sehr viel marschieren kann. Die Bahn zuzumachen, ist nicht die große Kunst. Die große Kunst ist es, umzuschalten, das Spiel zu lesen, vorne zu verteidigen. Dafür hat er die Kapazität, die Laufbereitschaft."

Boyata gar Startelf-Kandidat

Gute Nachrichten gab es derweil aus dem Lazarett. Kapitän Dedryck Boyata, wegen muskulärer Probleme beim Pokal-Erstrunden-Sieg am Sonntag bei Drittligist SV Meppen (1:0) nicht am Start, könne es "sogar in die Startelf am Wochenende schaffen", sagte Dardai: "Er hat keine schwere Verletzung."

Und der langzeitverletzte Krzysztof Piatek, der sich am 12. Mai beim 2:1-Sieg auf Schalke den Knöchel gebrochen hatte, steht vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Wie Boyata und Torhüter Rune Jarstein (nach Herzmuskelentzündung) arbeitete Piatek am Mittwoch mit Reha- und Athletik-Trainer Hendrik Vieth bereits auf dem Platz. Nach wenigen Testtagen soll es - zeitnah - die Rückkehr ins Mannschaftstraining geben.

Gegen Bayern will Krzysztof eingewechselt werden. Pal Dardai über Piatek

Das Ziel des polnischen Stürmers, der wegen der schweren Verletzung die EM verpasst hatte, ist klar umrissen. "Er hat keine Schmerzen. Gegen Bayern (3. Spieltag/28.8., d. Red.) will Krzysztof eingewechselt werden", verriet Dardai. "Das ist sein Ziel, das hat er mir genau so gesagt."