Dardai: "Marius muss in der Zukunft aufpassen"

Eine Woche nach seiner Begnadigung ist Marius Gersbeck (28) bei Hertha BSC ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Von Trainer Pal Dardai kommen klare Worte.

Marius Gersbeck kehrte am Montag in das Teamtraining Herthas zurück. picture alliance / nordphoto GmbH / Engler

Am Ende der gut einstündigen Trainingseinheit blieb noch Zeit, einem Fan den Wunsch nach einem gemeinsamen Foto zu erfüllen. Marius Gersbeck posierte mit professioneller Zugewandtheit, dann ging es in die Kabine. Für Gersbeck, der im Juli im Trainingslager in Zell am See einen 22-jährigen Österreicher schwer verletzt hatte und dessen Strafverfahren auf der Grundlage einer Diversion vor elf Tagen vor dem Landesgericht Salzburg eingestellt worden war, war der Montag bei nasskalten zehn Grad ein Schritt zurück in die Normalität - und ins Berufsleben. Nach seiner nach dem Vorfall im Camp vom Klub ausgesprochen Suspendierung hatte sich der Torhüter individuell fit gehalten, jetzt ist er wieder Teil des Teams - und könnte bereits am Donnerstagabend im Test gegen Oberligist Tennis Borussia Berlin Spielpraxis sammeln.

"So weit sind unsere Planungen noch nicht", sagte Trainer Pal Dardai am Montag. "Heute war ein erstes Gespräch, wir haben auch mit der Mannschaft gesprochen. Der Verein hat eine Entscheidung getroffen, der Trainer macht auch mit. Marius muss in der Zukunft aufpassen, das ist so." Sportlich verspricht sich der Ungar von dem erfahrenen Keeper, der im Sommer vom Karlsruher SC zu seinem Heimatklub Hertha zurückgekehrt war, einiges: "Wenn ein Gersbeck wieder fit wird, ist das gut für das Team. Ob er gegen Tennis Borussia schon ins Tor geht, das soll Herr Menger (Torwarttrainer Andreas Menger, d. Red.) entscheiden."

Von Gersbecks Erfahrung soll das Youngster-Trio Tjark Ernst (20), Robert Kwasigroch (19) und Tim Goller (18) profitieren. Die Nummer 1 ist und bleibt trotz Gersbecks Rückkehr Ernst, der am Sonntag beim 2:1-Auswärtssieg auf Schalke zusammen mit Fabian Reese (ein Tor, ein Assist) der Berliner Matchwinner war und bisher eine stabile Saison spielt. "Tjark ist die Nummer 1, er hat volles Vertrauen", bekräftigte Dardai am Montag.

Ernst, der mit der deutschen U-20-Auswahl unterwegs ist und in Portugal und gegen Tschechien spielt, fehlte am Montag ebenso wie die anderen Nationalspieler. Auf den griechischen Mittelfeldspieler Andreas Bouchalakis warten in der EM-Qualifikation Irland und die Niederlande als Gegner, auch Smail Prevljak (mit Bosnien-Herzegowina in Liechtenstein und gegen Portugal), Peter Pekarik (mit der Slowakei in Portugal und Luxemburg), Anderson Lucoqui (mit Angola gegen Mosambik und DR Kongo) sowie Pascal Klemens und Goller (mit der deutschen U 19 in der EM-Qualifikation gegen Kasachstan, Nordmazedonien und Polen) sind auf Reisen.

Marton Dardai und Zeefuik angeschlagen

Ob der für die deutsche U 21 nominierte Marton Dardai seinen Auswahlverpflichtungen nachkommen kann, war am Montagmittag noch offen. Er war tags zuvor auf Schalke wegen muskulärer Probleme ausgewechselt worden. Für ihn stehen ebenso weitere Untersuchungen an wie für den nach einem Luftduell ebenfalls ausgewechselten und benommen wirkenden Deyovaisio Zeefuik (Verdacht auf Gehirnerschütterung). Marten Winkler, der das Schalke-Spiel wegen eines Infekts verpasst hatte, stand am Montag wieder auf dem Trainingsplatz. Jeremy Dudziak (Fußprellung), auf Schalke ebenfalls nicht dabei, fällt hingegen etwa zwei Wochen aus.