Super-League-Vorstoß, Tendenzen zu einer De-Regulierung von Financial Fairplay und das Prüfverfahren des Bundeskartellamts zur 50+1-Regel - der Profifußball befindet sich in einer richtungsweisenden Phase. Mit Rachid Azzouzi, Stefan Hofmann und Ilja Kaenzig fordern drei Vertreter der sogenannten "Kleinen" einen Sonderweg für die Bundesliga.

"Wir brauchen als Bundesliga eine eigene Identität, müssen für gewisse Dinge stehen. Damit können wir die Menschen abholen, denn es geht um den Blickwinkel in Deutschland", sagte Azzouzi, Sport-Geschäftsführer der SpVgg Greuther Fürth, in einem Dreier-Interview mit Hofmann und Kaenzig, das der kicker arrangiert hat. Anlass war die kürzlich aufgeflammte Debatte über eine angebliche "Verzwergung" der Bundesliga, die alle drei als despektierlich empfinden.

Zu starke Fokussierung auf Vermarktung und Geld

Vielmehr warnt Hofmann vor einer weiter zunehmenden Fokussierung auf Vermarktung und Geld. Andernfalls befürchtet der Vorstands- und Vereinsvorsitzende von Mainz 05 ein Auseinanderbrechen der deutschen Beletage: "Wenn wir die wirtschaftliche Basis nicht in den Griff bekommen und die Schere immer weiter auseinandergeht. Dann könnte die Konsequenz sein, dass zwei, drei Klubs aus der nationalen Liga rausgehen, was wir uns nicht wünschen. Wir freuen uns sehr, gegen Bayern oder Dortmund spielen zu können." Für den langjährigen sportlichen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Rheinhessen ist klar: "Irgendwann wird es wohl der Markt regeln. Dann wird die Super League kommen, und dann sollen die Vereine, die das wollen, mitspielen."

In die gleiche Kerbe schlägt Kaenzig. Der Sprecher der Geschäftsführung des VfL Bochum geht davon aus, dass die Financial-Fairplay-Regeln "irgendwann fallen und dann werden die, für die es kein Problem darstellt, in einer eigenen Liga zusammenspielen. Darauf läuft es doch hinaus. Spiele wie Bayern gegen Bochum braucht es dann nicht mehr, ein ausgeglichener Wettbewerb wäre schöner."

Genau darin sehen sowohl Kaenzig als auch Hofmann und Azzouzi eine große Chance - nämlich die Option ohne Gigantismus, ohne dreistellige Millionenablösen. "Es wird sich irgendwann die Frage stellen, ob Deutschland bei diesem globalen Zirkus mitmacht oder einen eigenen Weg geht", glaubt Kaenzig.

