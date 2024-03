"Da waren wir schon wesentlich besser": Trapps klare Forderung an die Eintracht

Frankfurt hat es geschafft - und nach sechs sieglosen Pflichtspielen in Folge mal wieder gewonnen. So sehr man sich über den Sieg auch freute, es gibt noch viel zu tun, wie Kevin Trapp betonte.

"Spielerisch war es sicherlich nicht gut", gab der SGE-Kapitän nach dem 2:1-Sieg in Heidenheim bei Sky zu und beklagte: "Viele Fehlpässe und einfache Ballverluste". Auch hätte sich die Eintracht nach dem 2:0 zu sehr "aufs Verteidigen konzentriert" und es verpasst, den Sack frühzeitig zuzumachen. "So war es bis zum Schluss eine enge Kiste."

Am Ende war es aber ein Arbeitssieg, ein Sieg der Leidenschaft - und das sei auch wichtig, denn auch da hatte es zuletzt ein wenig gehakt. Mit Verweis auf die Auftritte in Köln (0:2) und Darmstadt (2:2) habe "uns das in den letzten Wochen auch ein bisschen gefehlt", merkte Trapp an. In beiden Spielen hätten die Adlerträger "nicht mehr so viel investiert, um das Spiel am Ende zu gewinnen." Dies sei in Heidenheim nicht so gewesen.

Es sei völlig "normal, dass es mal eine Phase gibt, in der es nicht so läuft", stellte der 33-Jährige fest und betonte zugleich: "Dann musst du versuchen, dich da rauszukämpfen." Und genau "das machen wir jetzt - gegen Wolfsburg (2:2, d. Red.) schon, und heute haben wir wieder bis zum Schluss verteidigt."

Knauff macht sich Vorwurf

"Hintenraus haben wir mit voller Leidenschaft verteidigt und freuen uns am Ende über die drei Punkte", ergänzte Ansgar Knauff, der zuvor auch von einem "schwierigen und sehr wilden Spiel" gesprochen hatte. Schwierig sei es gewesen, weil die Heidenheimer "Mann gegen Mann vorne pressen", aber: "Wir haben den Kampf in der zweiten Hälfte angenommen." Sich selbst machte er den Vorwurf, dass er nach 70 Minuten nicht die Vorentscheidung herbeigeführt hatte. "Ich hatte die große Chance zum 3:1, da hätte ich das Spiel zumachen können, so wurde es ein Kampf."

Letztlich fiel das nicht ins Gewicht, denn die Eintracht gewann und erreichte damit ihr Ziel. "Wir wollten die drei Punkte - egal wie. So haben wir es am Ende in einem wilden Spiel nach Hause geholt. Daran müssen wir anknüpfen."

Durch den Dreier festigte Frankfurt Platz sechs, der bekanntlich ins internationale Geschäft führt. Und die Champions League? Der Tabellenvierte Dortmund ist sieben Punkte weg. Auf diese Debatte wollte sich Trapp aber nicht einlassen. "Nach dem, was wir uns in den letzten Wochen anhören mussten", sei er "ganz weit weg davon, über die Champions League zu sprechen. "Wir müssen darauf achten, dass wir die nächsten Spiele so engagiert angehen, dass wir uns auch fußballerisch verbessern - da waren wir schon wesentlich besser. Dann schauen, wozu es reicht."