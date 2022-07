Da Costa reist nach ins Mainzer Trainingslager

Ohne Danny da Costa bezog Mainz 05 am Mittwoch sein einwöchiges Trainingslager in Grassau am Chiemsee. Der Außenverteidiger soll am Donnerstag anreisen. Niklas Tauer fehlt wegen einer Corona-Infektion, er soll jedoch vielleicht ebenfalls noch nachreisen.

Danny da Costa wird am Donnerstag im Trainingslager erwartet. IMAGO/Martin Hoffmann