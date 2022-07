Mainzer Verstärkung in Sicht - Sorgen um Onisiwo und Tauer

25 Feldspieler und drei Torhüter tummelten sich beim Re-Start der Vorbereitung auf dem Nebenplatz am Mainzer Bruchweg-Stadion. Es fehlten Neuzugang in spe Angelo Fulgini, Karim Onisiwo, Niklas Tauer, Ronael Pierre-Gabriel und Abass Issah aus sehr unterschiedlichen Gründen.

Fulgini soll am Dienstag den Medizincheck absolvieren und danach einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler vom französischen Erstligisten Angers SCO kostet etwa fünf bis sechs Millionen Euro Ablöse und soll die Nachfolge von Jean-Paul Boetius antreten, dessen Vertrag bei den Rheinhessen auslief. Aus diesem Mannschaftsteil verloren die Mainzer außerdem Kevin Stöger und Paul Nebel, die jedoch keine Stammplätze hatten. Fulgini kam in den vergangenen fünf Jahren in Angers auf 149 Spiele in der Ligue 1 und schoss 20 Tore.

Beim Re-Start der Vorbereitung nach gut einer Woche Home-Training fehlten überraschend Onisiwo und Tauer. Onisiwo befindet sich nach einer Erkrankung im Aufbautraining, Tauer wegen einer Corona-Infektion in häuslicher Isolation. Letzterer wird damit wohl auch den Start des einwöchigen Trainingslagers am Mittwoch in Grassau verpassen. Dorthin wird Mainz vermutlich auch ohne Pierre-Gabriel, der zur Vereinssuche freigestellt ist, und Issah reisen, der wegen eines Trauerfalls in seiner Heimat Ghana weilt.

Nationalspieler steigen am Montag ins Training ein

Edimilson Fernandes und Anderson Lucoqui waren bei der ersten Einheit ebenso dabei wie eine ganze Reihe von Nachwuchsspielern. Mit welchem Kader Bo Svensson ins Trainingslager reist, will der Klub morgen bekannt geben. Die Nationalspieler Anton Stach (Deutschland), Jonny Burkardt (U 21 Deutschland), Silvan Widmer (Schweiz), Leandro Barreiro (Luxemburg) und Neuverpflichtung Aymen Barkok (Marokko), die am Montag in die Saisonvorbereitung einstiegen, werden auf jeden Fall zur Reisegruppe gehören - und Fulgini vermutlich auch. Außerdem sucht Mainz noch nach einem Stürmer.