Czichos vor Bielefeld: "Wir müssen höllisch aufpassen"

Mit dem Derbysieg im Rücken will der 1. FC Köln nun auch auswärts endlich siegen. Trotz aller Euphorie warnt Abwehrchef Rafael Czichos vor dem kommenden Gegner aus Bielefeld.

Es ist nicht ganz einfach, nach einem Derbysieg vor 50.000 Zuschauern umzuschalten Richtung Bielefelder Alm, die sich am Samstag ziemlich sicher in all ihrer liebevollen Tristesse präsentieren wird. Rafael Czichos weiß das und beschwört die Ernsthaftigkeit, die man von Profis erwarten darf: "Natürlich ist die Stimmung nach dem Derbysieg gelassen. Dennoch haben wir den Fokus wieder schnell auf die Partie gegen Bielefeld gelegt. Wir arbeiten hart und bereiten uns gut auf die Arminia vor."

Czichos ist lange genug dabei, um zu wissen, was den FC in Bielefeld erwartet: "Ich erwarte einen Gegner, der über das gesamte Feld ein defensives Verhalten an den Tag legt und aggressiv die Zweikämpfe führt. Sie werden kompakt stehen und verfügen über die Mittel, um ein Pressing spielerisch zu überstehen. Wir müssen höllisch aufpassen und gleich von Beginn an wach sein. Das Spiel nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Ansonsten kann man schnell als Verlierer vom Platz gehen - das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen die drei Punkte mit nach Köln nehmen. Den Aufschwung, den wir uns erarbeitet haben, wollen wir beibehalten."

Auswärts läuft's noch nicht

Dieser Aufschwung, von dem Czichos spricht, hat die Kölner tatsächlich auswärts noch nicht ereilt. Auf fremden Plätzen fehlt es dem FC an Erfolgserlebnissen. Während in Müngersdorf bereits 15 Punkte gesammelt wurden, reichte es auswärts lediglich zu drei Zählern - dies trotz teilweise überzeugender Leistungen. Drei Punkte, drei Remis, kein Sieg - das soll sich ändern. Czichos sagt, wie: "Vier Spiele sind es noch mit zwölf möglichen Punkten. Wir wollen alle Zähler holen. Wir wollen die Partien genauso angehen, wie wir das Derby angegangen sind, hochkonzentriert und aggressiv in der Spielart. Wir haben gute Chancen, das auch in Zukunft so umzusetzen."

In Bielefeld soll ein Anfang gemacht werden, mit dann 21 Punkten hätte man zehn Zähler mehr auf dem Konto als zum gleichen Zeitraum der Vorsaison und ein gutes Fundament gelegt für den Kampf gegen den Abstieg. Die Statistik spricht allerdings nicht für die "Geißböcke": Bielefeld gewann die jüngsten vier Heimspiele gegen den FC und in der gemeinsamen Bundesliga-Historie gelangen der Arminia nur gegen drei Klubs bereits 12 Siege: Stuttgart, Dortmund - und Köln.