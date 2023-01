Cozza hat schon unterschrieben - doch nun herrscht Funkstille

Nicolas Cozza vom HSC Montpellier wird neuer Linksverteidiger beim VfL Wolfsburg. Die Frage jedoch ist weiterhin: ab wann? Gerne würden die Niedersachsen den 24-Jährigen schon jetzt bei sich begrüßen. Es gibt aber ein Problem.

Die Verträge sind gemacht. Nach kicker-Informationen hat Nicolas Cozza bereits langfristig beim VfL Wolfsburg unterschrieben, ab Sommer verteidigt der ablösefreie Franzose auf der linken Seite der Niedersachsen. Oder doch schon früher? Die VfL-Verantwortlichen sind gewillt, Cozza schon sofort dazuzuholen, dazu bedarf es jedoch einer Einigung mit dem HSC Montpellier. Der Haken an der Sache: Aktuell herrscht Funkstille zu den Franzosen.

Die Lage ist ein wenig verzwickt. Montpellier steckt in der Ligue 1 im Abstiegskampf, der Start in das neue Jahr ging daneben. Im Pokal setzte es eine 1:2-Pleite beim Zweitligisten FC Pau, in der Liga kassierte die Mannschaft von Trainer Romain Pitau zunächst ein 1:6 bei OGC Nizza, am Sonntag folgte eine 0:3-Heimpleite gegen den FC Nantes. Die Folge: In der Tabelle sind die Südfranzosen auf Platz 15 abgerutscht, der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nur noch dünne zwei Zähler. Kann es sich der Klub da erlauben, seinen Stamm-Linksverteidiger abzugeben?

Gegen Nizza saß Cozza, ehemaliger französischer U-21-Nationalspieler, erstmals in dieser Saison 90 Minuten auf der Bank, gegen Nantes wurde er in der Schlussphase eingewechselt - zwei Spiele, die zeigten, dass der 24-Jährige links in der Abwehrkette nur schwer zu ersetzen ist.

Wechsel wohl erst im Sommer

Die Verhandlungen gestalten sich angesichts der prekären sportlichen Situation schwierig, Präsident Laurent Nicollin ist erst einmal auf Tauchstation gegangen. Der VfL wäre bereit, für den im Sommer ablösefreien Cozza jetzt noch eine Summe von rund einer Million Euro zu zahlen. Aktuell sieht es jedoch so aus, als würde der Abwehrspieler noch bis Saisonende bei seinem Ausbildungsklub, für den er seit 2010 im Einsatz ist, bleiben. Am Sonntag muss der HSC zum Kellerduell beim Tabellen-19. AJ Auxerre.