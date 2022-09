Citroën Berlingo 2CV Fourgonnette: Comeback für die Kasten-Ente

Gemeinsam mit dem Karosseriebauer Caselani und dem Designer David Obendorfer streift Citroën seinen Kastenwagen Berlingo die Wellblech-Optik der legendären 2CV Fourgonnette über. Sieht aus wie ein Gag, ist aber mehr: Von der Neuauflage des Enten-Transporters wird eine Kleinserie aufgelegt, die tatsächlich zu kaufen ist. Am 1. Oktober 2022 erfolgt der Bestellstart.

Kleine Transporter haben bei Citroën eine lange Tradition. Schon 1951 nahmen die Franzosen den 2CV - im Volksmund als "Ente" bekannt - her und leiteten davon einen Lieferwagen mit kastenförmigem Laderaum ab. 2CV Fourgonnette hieß das Ergebnis, gebaut wurde die Kasten-Ente bis 1978, dann übernahm die Hochdachvariante "Acadiane" der Dyane.

Berlingo im Retro-Kostüm

Heute ist Citroën mit dem Berlingo im Segment der kleinen Praktiker vertreten. Just dieser Berlingo schlägt jetzt den Bogen zu seiner Urmutter: In Zusammenarbeit mit dem italienischen Karosseriebauer Caselani und dem Designer David Obendorfer steckt Citroën ihn in ein nostalgisches Retro-Kostüm und lässt so die Fourgonnette wieder aufleben.

"Spannende Idee"

Eine "spannende Idee" sei der Umbau gewesen, sagt Obendorfer, nach eigenem Bekunden ein "eingefleischter 2CV-Fan". Dem Berlingo verabreichte er eine V-förmig gewölbte Motorhaube mit Streifenmuster, das die Wellblech-Optik von einst zitiert, auch die geriffelten Glasfaser-Komponenten vermitteln den Look der Fourgonnette. Waren die Wellblechteile früher dazu da, für Stabilität zu sorgen, erfüllen sie beim Berlingo-Sondermodell freilich nur dekorative Zwecke. Gar nicht mehr vorhanden ist - nachvollziehbarerweise - ein für die Kurbel gedachtes Loch im Kühlergrill. Anders als beim historischen 2CV zeigt sich die Stoßstange zudem nicht verchromt, sondern weiß lackiert, das solle dem Fahrzeug "eine gewisse Modernität" verleihen, heißt es.

Hommage: Wellblech-Optik und Flügeltüren am Heck. Hersteller

Die Ur-Fourgonnette legte Durchschnittsgeschwindigkeiten zwischen 40 und 50 km/h vor, befördern konnte sie - den Fahrer nicht eingerechnet - bis zu 250 Kilogramm gewichtige Güter, dies bei einem Nutzvolumen von 1,88 Kubikmetern. Da haben sich die Möglichkeiten doch deutlich erweitert: Das Sondermodell Berlingo 2CV Fourgonnette verkraftet bis zu einer Tonne an Fracht, sein Ladevolumen umfasst 4,4 Kubikmeter.

Benziner, Diesel, Elektroantrieb

Auch Interieur und Antriebe werden modernen Ansprüchen gerecht. Selbstredend gibt es keinen Zweizylinder mehr, stattdessen bekommt die Neu-Fourgonnette alle gängigen Berlingo-Motorvarianten, Elektroantrieb eingeschlossen. Und zu den insgesamt 18 angebotenen Fahrassistenten zählen Head-up-Display, Toter-Winkel-Überwachungssystem oder Grip Control mit Bergabfahrhilfe.

Als Bestellstart für den Nostalgie-Berlingo nennt Citroën den 1. Oktober, hinsichtlich der Preise hält man sich indes noch bedeckt.

Vorbild: Die von der "Ente" 2CV abgeleitete Fourgonnette. Citroën

Für Caselani und David Obendorfer ist der Berlingo 2CV Fourgonnette nicht das erste Retro-Projekt. Schon 2017 verwandelten sie beispielsweise den Citroën Jumper in ein Nostalgie-Mobil nach dem Vorbild des zwischen 1948 und 1981 gebauten Typ H, 2020 wurde der Umbaukit für den kleineren Jumpy beziehungsweise Spacetourer adaptiert.